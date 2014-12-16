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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۵۲

قاسم پور با مهر مطرح کرد:

انتقال فاضلاب شهرک سپهر به تصفیه خانه مرکزی نظرآباد دردست بررسی است

انتقال فاضلاب شهرک سپهر به تصفیه خانه مرکزی نظرآباد دردست بررسی است

نظرآباد- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد با اشاره به مجاورت دو شهرک صنعتی سپهر و نظرآباد از احتمال انتقال فاضلاب شهرک صنعتی سپهر به سیستم تصفیه خانه مرکزی شهرک صنعتی نظرآباد خبر داد.

رضا قاسم پور درباره مشکلات مدیریت فاضلاب شهرک صنعتی سپهر که در مجاورت این شهرستان قرار دارد، به خبرنگار مهر گفت: مدیریت فاضلاب این شهرک به عنوان یکی از مشکلات زیست محیطی منطقه همواره مطرح بوده و تاکنون پیگیری هایی مبنی بر رسیدگی به آن صورت گرفته است.

وی افزود: باپیگیریهای قضایی مشخص شده مدیریت این شهرک تعهدی برای احداث سیستم تصفیه خانه مرکزی ندارد و باید چاره ای برای حل این موضوع اتخاذ شود.

قاسم پور با اشاره به مجاورت دو شهرک صنعتی سپهر و نظرآباد گفت: یکی از گزینه های مطرح شده انتقال فاضلاب شهرک صنعتی سپهر به تصفیه خانه مرکزی شهرک صنعتی نظرآباد است اما این کار نیازمند کارشناسی و بررسی دقیق است.

به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست نظرآباد در صورتیکه سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نظرآباد ظرفیت پذیرش حجم فاضلاب شهرک صنعتی سپهر را داشته و از نظر فنی هم مشکلی نداشته باشد، این انتقال از طریق لوله کشی اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به واقع بودن زمین های کشاورزی در بخش جنوبی شهرک سپهر گفت: ورود فاضلاب این شهرک به زمین های کشاورزی موجب آلودگی محیط زیست شده و به نظر می رسد طرح انتقال فاضلاب در رفع این نگرانی ها موثر باشد.

قاسم پور در پایان یادآور شد: با مدیریت اصولی می توان از فاضلاب تصفیه شده با رعایت استانداردهای زیست محیطی برای آبیاری استفاده کرد.

کد مطلب 2444279

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