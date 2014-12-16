مخالفت مایر با اعزام نیرو به عراق/نباید نظامیان را به قلب خطر بفرستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تنها اندکی پس از تصمیم دولت آلمان مبنی بر اعزام حدود 100 نیروی نظامی به شمال عراق،"فرانک -والتر اشتاین مایر" وزیر امورخارجه این کشور با اعلام مخالفت خود یادداشتی در این باره به رشته تحریر در آورد.

اشتاین مایر در یادداشتی خطاب به 193 نماینده سوسیال دمکرات پارلمان آلمان آورده است: آلمان می تواند در پاسخ به درخواست دولت عراق مبنی بر اعطای کمک در زمینه آموزش نظامیان آنها اقدام کند.

وی معتقد است آموزش نیروهای نظامی در منطقه کرد نشین شمال عراق به توانایی های منحصر به فردی نیاز دارد.

در این پیش نویس که قرار است روز چهارشنبه در اختیار کابینه آلمان قرار گیرد همچنین آمده است: آموزش آلمانی ها به عراقی ها باید محدود به منطقه اربیل شده و دوره های آموزشی در آنجا برگزار شود.

وزیر امورخارجه آلمان همچنین متذکر شده است: وجود تروریستهای داعش خطری بزرگ برای نیروهای آلمانی بوده که همواره می تواند به عنوان تهدید بزرگ بشمار آید.

اشتاین مایر با بیان اینکه ما اجازه نداریم سناریوی فرستادن نظامیان خود به قلب خطر را بپذیریم، خاطر نشان کرده که ارتش آلمان برای یک دوره شش ماهه می تواند آموزش نیروها در اربیل را به عهده بگیرد در حالی که تمام نکات ایمنی و امنیتی در قبال آنها برنامه ریزی شده باشد.