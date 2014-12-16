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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۸

آغاز جشنواره «مقاومت» در دهلی با نمایش پنج فیلم ایرانی

آغاز جشنواره «مقاومت» در دهلی با نمایش پنج فیلم ایرانی

جشنواره فیلم «مقاومت» دهلی با نمایش فیلم های «استرداد»، «فرزند چهارم»، «تنهای تنهای تنها»، «خاک و مرجان» و «از کرخه تا راین» افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه شنبه 25 آذرماه جشنواره فیلم «مقاومت» دهلی با نمایش فیلم هایی از ابراهیم حاتمی کیا، مسعود اطیابی، علی غفاری، وحید موساییان و احسان عبدی پور افتتاح می شود.

جشنواره بین المللی فیلم «مقاومت» پس از برگزاری در کشورهای فلسطین (غزه)، روسیه، قزاقستان، گرجستان و ترکیه روز سه شنبه 26 آذر در کشور هند و در شهر دهلی آغاز به کار می کند و تا روز جمعه 29 آذر ادامه می یابد.

این مراسم با حضور رایزن فرهنگی ایران، تعدادی از مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و هنرمندانی چون محسن علی اکبری، علی غفاری، محمد صنعتی و مسئولان سینمایی و علاقمندان به سینما در محل استودیو و مرکز آموزشی ماروا در شهرک سینمایی هند افتتاح می شود.

در این جشنواره علاوه بر برپایی کارگاه «آشنایی با فرهنگ و سینمای مقاومت»، فیلم های سینمایی«استرداد» ساخته علی غفاری، «فرزند چهارم» ساخته وحید موسائیان، «تنهای تنهای تنها» ساخته احسان عبدی پور، «از کرخه تا راین» ساخته ابراهیم حاتمی کیا و «خاک و مرجان» ساخته مسعود اطیابی به نمایش گذاشته می شود و برنامه کارگاه «آشنایی با فرهنگ سینمای مقاومت ایران» در دو روز اول با حضور سه تن از هنرمندان ایرانی، محسن علی اکبری تهیه کننده، علی غفاری کارگردان و محمد صنعتی نویسنده فیلم نامه و مدیر تولید سینما پیش بینی شده است.

 

کد مطلب 2444312
عطیه موذن

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