دانشگاهها نباید از شهریه تولید ثروت کنند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام‌ محمدحسن ابوترابی‌فرد در حاشیه نشست نقش حوزه و دانشگاه در تحول علوم انسانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش قیمت نفت و مشکلات بودجه گفت: کشور در عرصه های اقتصادی و درآمد دولت فراز و نشیب های فراوانی را داشته و در این یکصد سال اخیر که از کشف ذخایر نفت در کشور می گذرد، ما با این فراز و نشیب ها روبرو بوده ایم.

وی افزود: اگر بخواهیم معدلی را از این دوران داشته باشیم باید بگویم که کاهش قیمت نفت در مقاطعی به زیر ۱۰ دلار رسیده اما ما را با چالشی مواجه نکرده است.

وی گفت: باید مدیران و مسئولان کشور در اسرع وقت رابطه درآمدهای حاصل از فروش نفت را با بودجه سالانه کشور قطع کنند و درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های آن که در حقیقت درآمد نیست بلکه سرمایه است را در رشد تولید و افزایش ثروت و تحکیم زیرساخت های اقتصادی کشور هدایت کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحریم های صورت گرفته علیه کشورمان تصریح کرد: تحریم های غیرانسانی و غیراخلاقی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران و کاهش قیمت نفت 2 ابزاری است که می تواند مسیر حرکت ما را به سمت اقتصاد مبتنی بر تولید و تولید کالا و خدمات هموار کند. مشروط بر اینکه دولتمردان و همکارانمان در مجلس شورای اسلامی با توجه به این مهم حرکت کرده و برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: مردم نیز از دولتمردان این مطالبه جدی را داشته باشند که حذف درآمد حاصل از فروش نفت از بودجه سالانه کشور و هدایت این منابع به سمت تولید باشد و اگر می بینید با رشد تولید و اشتغال آنگونه که باید روبرو نیستیم، به دلیل آن است که عمده درآمدهایی که در دست است، برای هزینه های سنگین و انباشته شده کشور هزینه می شود.

حجت‌الاسلام‌ ابوترابی‌فرد در ادامه اظهار داشت: امیدوارم سال ۱۳۹۴ آغازی باشد برای کاهش هزینه اداری کشور و هدایت منابع حاصل از فروش نفت به سمت تولید و خلق ثروت و ایجاد اشتغال. امیدواریم فعالیت های اقتصادی دارای مزیت بالا آن هم به صورت تسهیلات با کمترین بهره برای فعالان اقتصادی فراهم شود.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که به سمت یک اقتصاد پویا حرکت کنیم.

وی ادامه داد: باید تصمیم بگیریم تا کشور را با تولید و درآمدهای مالیاتی مشروع به دست آمده از تولید ثروت اداره کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه گفت: با آغاز فعالیت مجلس کمیسیون های تخصصی فعالیت خود را آغاز می کنند و حداکثر ظرف ۱۰ روز این کار انجام می شود و پس از پایان کار کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق آغاز به کار می کند.

حجت‌الاسلام‌ ابوترابی‌فرد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه مجلس برای افزایش بودجه دانشگاه ها در سال ۹۴ خاطر نشان کرد: ما در مجلس تلاش های خود را برای افزایش این بودجه انجام می دهیم، اما در دورانی روسای دانشگاه ها به ما می گفتند که با تصویب قانون به ما اجازه دهید دانشگاه ها به صورت هیات امنایی و با اختیارات لازم اداره شوند. در حال حاضر قانونی برای اداره دانشگاه ها به صورت هیات امنایی است که تصویب شده و اختیارات در دست هیات امنا است.

وی افزود: دانشگاهها می توانند برای حرکت و اقدامات خود برنامه ریزی کنند تا بتوانند برنامه ای برای تولید درآمد داشته باشند، اما متاسفانه اقدامات مطلوبی صورت نگرفته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دانشگاه ها باید همت کنند تا در مسیر تولید ثروت به وسیله ظرفیت های علمی قدم بردارند، اما باید بدانند که تولید ثروت به این معنا نیست که شهریه دانشجویان را افزایش دهند یا به هر بهانه ای در جایی که شهریه نیست شهریه ای را خلق کنند. امروز دانشگاه های معتبر جهان از یک بنیه علمی قوی برخوردارند که در سایه تولید دانش و فناوری و تجاری‌سازی علم به یک مجموعه قوی از نظر ثروت تبدیل شده اند و دانشگاه های ما نیز چنین ظرفیتی را دارند و باید به این سمت حرکت کنند.