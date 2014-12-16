تلفات تصادف موتورسیکلتها در بوشهر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا علم صبح سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته حمل و نقل اظهار داشت: در آستانه روز حمل و نقل شاهد خلق حماسه‌ای از سوی پرسنل حمل و نقل جاده‌ای هستیم و آن هم اعزام هزاران دستگاه اتوبوس برای بازگردانی بیش از یک میلیون 700 هزار زائر کربلا است.

وی با بیان اینکه 212 دستگاه اتوبوس از بوشهر برای انتقال زائران اعزام شده است، افزود: از این تعداد 146 دستگاه اتوبوس به پایانه مهران و 66 دستگاه به شلمچه اعزام شده است.

مدیرکل حمل و نقل استان با بیان اینکه استان بوشهر در زمینه هوشمند کردن سیستم حمل و نقل جاده‌ای پیشرو است، عنوان کرد: با نصب سیستم هوشمند در محور بوشهر – برازجان، شاهد کاهش 70 درصدی تلفات جاده‌ای بوده‌ایم.

نصب سیستم هوشمند در همه جاده‌های استان

علم از نصب سیستم هوشمند در تمامی جاده های استان در سال‌های آینده خبر داد و گفت: برای تحقق این هدف علاوه بر اعتبارات استانی از اعتبارات کشوری نیز کمک گرفته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه مانورهای ماهانه نیز نقش بسیار مهمی در آمادگی نیروهای امداد دارد، خاطرنشان کرد: این آمادگی باعث می‌شود نیروهای امدادی با رسیدن به موقع به محل حادثه، مانع وخیم‌تر شدن وضعیت افراد شوند.

مدیرکل حمل و نقل استان بوشهر عنوان کرد: شهرک حمل و نقل در عسلویه افتتاح و در شهر بوشهر در راستای توسعه تجارت ساخته خواهد شد.

افتتاح مجتمع خدمات رفاهی در محور بوشهر عسلویه

علم از افتتاح مجتمع خدمات رفاهی به مناسبت روز حمل و نقل در محور بوشهر عسلویه خبر داد و افزود: اکنون 10 مجتمع در حال ساخت و 15 مجتمع نیز مراحل اداری خود را طی می‌کند که مجتمع‌های در حال ساخت از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر جزو استان‌های اول در تلفات موتورسیکلت در کشور بود، بیان کرد: در راستای ایمنی موتور سواران در 30 روستا آموزش و توزیع رایگان کلاه صورت گرفت و شاهد کاهش 38 درصدی تلفات موتورسواران در استان بوده‌ایم.