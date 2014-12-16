به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری صبح سه شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به انتقاد یکی از اعضای شورا درباره شکل نگرفتن بدنه بلوار پیامبر اعظم(ص) اظهار داشت: تراکمی که برای این بلوار در نظر گرفته‌ایم موجب شده که برای هیچ سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی نداشته باشد. باید تدبیری کنیم که سرمایه‌گذاران تشویق به ساخت و ساز در این بلوار شوند.

وی افزود: با سرمایه‌گذاران مختلفی در ارتباط با ساخت و ساز در بدنه بلوار پیامبر اعظم(ص) صحبت شده اما وقتی سر حساب می‌رویم، با توجه به قیمت زمین و تراکمی که برای این بلوار در نظر گرفته‌ایم، هزینه کردن برایشان توجیه اقتصادی ندارد.

شهردار قم از شورا خواست برای این موضوع یا با تغییر شرایط سرمایه‌گذاری در این منطقه فکری کند.

وی با اشاره به اینکه وظیفه شورا سیاست‌گذاری امور مربوط به شهرداری است، خاطرنشان کرد: امیدواریم دوستان شورا در این عرصه جدی‌تر وارد شده و جزئیات را به بخش‌های مرتبط واگذار کنند.

دلبری با بیان اینکه ما باید سیاست‌گذاری فرایند‌های سرمایه‌گذاری را تعریف کنیم ادامه داد: خواهش من از کمیسیون برنامه و بودجه این است که برای این موضوع زمان بگذارند.

وی از شورا خواست نسبت خود را با فرایندها در شهرداری مشخص کرده و جایگاه سیاست‌گذاری را حفظ کند.

شهردار قم با اشاره به روند جذب سرمایه‌گذار در شهرداری، گفت: جلسات متعددی با افراد سرمایه‌گذار گذاشته شده و رزومه فرد بررسی می‌شود تا یک تفاهم‌نامه تنظیم شده و به شورا بیاید و اگر شورا قرار باشد در جزئیات دخالت کند، توهین به آن بخش از شهرداری است که کار کارشناسی انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه شورا باید در عرصه سیاست‌گذاری برخورد با سرمایه‌گذاران وارد شود، ادامه داد: مثلاً بگویید زمین را نمی‌فروشیم بلکه مشارکت می‌کنیم. این سیاست‌گذاری کار شورا است تا شهرداری برود دنبال مشارکت و مسیرش را پیدا کند.

وی تعیین شرایط مشارکت را هم از اختیارات شورای شهر دانست و افزود: شورا باید بگوید دنبال مشارکت با کسانی باشید که یک سری شروط مشخص را داشته باشد. با توجه به این سیاست‌ها و شرایط شهرداری باید کار خودش را انجام داده و قدرت تصمیم داشته باشد.