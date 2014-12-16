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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۷

برگزیده عکس های خبری ۲۵ آذر ۹۳

برگزیده عکس های خبری ۲۵ آذر ۹۳

عکس های امروز را از اعتراض در هنگ کنگ آغاز می کنیم. سپس تصاویری از مردم محزون استرالیا و دیدار «جان کری» و «سرگئی لاوروف» را خواهیم دید.

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دولت «هنگ کنگ» خيابانها را از معترضان پاکسازي کرد. تصویری از معترضان طرفدار دموکراسی که پس از خروج از ساختمان شورای قانونگذاری همدیگر را در آغوش کشیده اند.

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 مردم «استرالیا» برای ادای احترام به سه نفر کشته حادثه گروگان گیری، با دسته گل در محل «کافه مارتین» حاضر شده اند.

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یک گروه قواص ترکیه ای برای کشف هواپیمایی که در جنگ جهانی دوم سقوط کرده، به قعر دریا رفته است.

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کره ای غول پیکر از چراغ های زیبا در «مسکو» که به مناسبت کریسمس ساخته شده است.

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تصویری از مانور در «بلژیک» به مناسبت هفتادمین سالگرد آخرین عقب نشینی آلمان نازی در جنگ جهانی دوم.

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زمان استراحت نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس تغییرات اقلیمی «سازمان ملل متحد» در «لیما»

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مردم «فرانسه» در حال اسکی روی طبقه ی اول برج «ایفل»

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خنده جالب «جان کری» وزیر امور خارجه «آمریکا» و «سرگئی لاوروف»  وزیر خارجه «روسیه» در طول جلسه خود در «ایتالیا»

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یک جفت قوی زیبا در برف شرق «هوکایدو»، «ژاپن»

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یک آتش نشان در طول مراسم تشییع جنازه «جویس کریگ»، اولین آتش نشان زن در «فیلادلفیا»

کد مطلب 2444325

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