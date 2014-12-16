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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۵۴

محمدی:

فیلم های منتخب جشنواره وارش از شبکه نسیم پخش می شود

فیلم های منتخب جشنواره وارش از شبکه نسیم پخش می شود

ساری - مدیر اجرایی هشتمین جشنواره بین المللی فیلم وارش گفت: شبکه نسیم برای پخش فیلم های منتخب جشنواره وارش از اول دی ماه سال جاری اعلام آمادگی کرده و در صورت هماهنگی با صاحبان آثار این امر محقق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محمدی مدیر اجرایی هشتمین جشنواره بین المللی فیلم وارش با اعلام این خبر گفت: پخش فیلم های جشنواره وارش با توجه به موضوعاتشان که عمدتا فرهنگ عامه را دستمایه قرار داده اند در شبکه ملی سراسری می تواند برای مخاطبان جذاب و دیدنی باشد.

معاون سینمایی ارشاد مازندران افزود: آثار داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی جشنواره هایی نظیر وارش اگر مورد حمایت صدا و سیما قرار گیرد موجب می شود تا خلاقیت و داشته های فیلمسازان این عرصه دیده شود.

محمدی با اشاره به اینکه نمایش فیلم کوتاه در تلویزیون اتفاقی است که در همه دنیا رخ می‌دهد اظهار داشت:صدا سیما بهترین و مهم ترین جا برای فیلم های کوتاه است. نمایش این فیلم ها درتلویزیون از یک سو باعث شکوفا شدن استعدادها می‌شود و از سوی دیگر فرصتی برای شناخته شدن و ساخت فیلم های کوتاه در رسانه ملی فراهم می‌کند.

جشنواره وارش ۱۵ تا ۱۸ دی ماه در مازندران برگزار می شود.

کد مطلب 2444331

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