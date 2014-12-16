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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۵۵

توسط دانشگاه آزاد ایلام؛

همایش ملی پژوهش و توسعه در ایلام برگزار شد

همایش ملی پژوهش و توسعه در ایلام برگزار شد

ایلام-با حضور مسئولان کشوری و استانی همایش ملی پژوهش و توسعه در ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرعلمی همایش ملی پژوهش و توسعه استان ایلام صبح سه شنبه در این همایش گفت: همایش ملی پژوهش و توسعه استان ایلام با همکاری و تلاش دانشگاه آزاد اسلامی از امروز به مدت دو روز با حضور مسئولان استانی و کشوری و پژوهشگران برجسته در سالن همایش‌های هتل زاگرس در حال برگزاری است.

شهرام مامی بیان داشت: در این هماش دو روزه مسئولان کشوری و استانی سخرانی خواهند کرد و دیدگاه های خود را راجب توسعه و پژوهش بیان می کنند.

وی افزود: این همایش با حضور پژوهشگرانی از خوزستان، لرستان، کرمانشاه و تهران و ایلام آغاز  و  ۵۴۴ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

وی افزود: ۲۰ مورد از مقاله‌ها برای سخنرانی انتخاب شده‌ و ۵۶ مقاله به صورت پوستر در محل همایش نصب  و ۲۸۰ مقاله نیز در لوح فشرده مجموعه مقالات ثبت شده است.

مامی تصریح کرد: توسعه متوازن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه ریزی برای اولویت‌های استان و ایجاد بانک اطلاعاتی از پژوهشگران برجسته استان از اهداق این همایش است.

وی بیان داشت: دبیرخانه دائمی همایش را در دانشگاه آزاد اسلامی نیز در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 2444332

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