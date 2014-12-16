اوکراین خواستار کمک مالی اتحادیه اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"آرسنی یاتسنیوک" در ادامه سفر به بروکسل مقر اتحادیه اروپا گفت: کی یف هر چه در توان داشته برای بهبود وضعیت اقتصادی اسفبار خود هزینه کرده است.

نخست وزیر اوکراین با اشاره به روسیه، گفت: برای ما مقابله با یک قدرت هسته ای مجهز به تمامی امکانات دشوار است.

اتحادیه اروپا سال گذشته کمک 15 میلیارد دلاری را به اوکراین اختصاص داد، اما برای اعطای این کمک در انتظار اجرای اصلاحات اقتصادی وسیع است.

اوکراین با توجه به شرایط موجود در کشورش آمادگی خود را برای بسط و گسترش همکاری با اتحادیه اروپا و ناتو اعلام کرده است.