نرخ بیکاری در شهرستان کلاله ۱۲.۹ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت برزگر صبح سه شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کلاله که با موضوع اشتغال برگزار شد، افزود: نیاز است همه مدیران به خصوص مدیران بانک ها در موضوع تسهیلات اشتغالزایی، سهل گیری هایی را داشته باشند.

وی با بیان این نکته که برای حفظ شرایط موجود، ماندگاری اشتغال فعلی را باید ضرورت اولیه در کار خود قرار دهیم، اظهار کرد: اگر در بحث پرورش ماهی سردابی قزل آلا در سطح استان که هم اکنون حدود ۱۰ نفر را مشغول به کار کرده، توجه کنیم و امورات سرمایه گذار را پیگیری کنیم در آینده شاهد بخش زیادی از تولیدات ماهی سردابی استان خواهیم بود.

این مسئول شهرستانی با اعلام این مطلب که نرخ بیکاری در شهرستان کلاله ۱۲ و ۹ دهم درصد است، افزود: تفاوت نرخ بیکاری این شهرستان در مقایسه با استان ۲ و ۲ دهم درصد است.

وی ضمن ابراز نارضایتی از اینکه نرخ بیکاری شهرستان کلاله نسبت به استان بیشتر است، افزود: باید همت خود را برای اشتغالزایی بیشتر کنیم.

برزگر با تاکید بر این نکته که در ازای ورودی یک هزار و صد نفر جویای کار، تنها ۵۱۰ نفر مشغول به کار می شوند، افزود: این شکاف را با ارائه تسهیلات خود اشتغالی، استخدام در عرصه کلان کشور و بخش تولیدی منطقه می توان کاهش داد.

رئیس ادامه تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کلاله در ادامه این جلسه، اظهار کرد: ۴۱ درصد جمعیت این شهرستان را افراد شاغل یا آماده به کار تشکیل می دهند؛ اینها فعالان جامعه به شمار می روند.

محمد رزاق نژاد تصریح کرد: حدود چهار هزار نفر جمعیت فعال جویای کار در شهرستان کلاله هستند که حدود یک هزار نفر آنها را زنان فعال تشکیل داده اند.