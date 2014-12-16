امسال ۱۲ هزار انشعاب گاز در استان بوشهر نصب شد/ گازرسانی به ۱۵ روستا

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی صبح سه شنبه در بازدید از طرح‌های گازرسانی استان بوشهر اظهار داشت: هر چند تا چند سال پیش بخش بسیار کمی از استان بوشهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار بود ولی در سال‌های اخیر گام‌های اساسی برای برای توسعه گازرسانی در استان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: استان بوشهر دارای منابع غنی گاز است و برخورداری مردم از این نعمت خدادادی حق طبیعی مردم است که برای توسعه شبکه‌های گازرسانی به شهرها و روستاهای استان طرح‌های بسیار خوبی اجرا شده است و طرح‌های خوبی را نیز در دست اجرا داریم.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به گازرسانی به دو شهر استان بوشهر از ابتدای امسال تاکنون، خاطرنشان ساخت: شهرهای بردخون در شهرستان دیر و شهر وحدتیه در شهرستان دشتستان طی سال جاری گازرسانی شده‌اند.

وی همچنین به گازرسانی به ۱۵ روستای استان بوشهر در سال جاری نیز اشاره کرد و افزود: این روستاها شامل تل سیاه، سمل شمالی، سمل جنوبی، سرقنات، گلنگون ، شهنیا، مغدان هستند.

حسینی از اجرای ۱۲۵ کیلومتر شبکه گازرسانی برای گازرسانی به این دو شهر و ۱۵ روستا خبر داد و بیان داشت: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۲ هزار انشعاب گاز در استان بوشهر اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر ادامه داد: در دیگر مناطق شهری و روستایی استان بوشهر نیز طرح‌های گارسانی بسیار خوبی رادر دست اجرا داریم و امیدواریم شاهد گازرسانی به همه نقاط استان بوشهر در اینده نزدیک باشیم.