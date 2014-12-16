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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۵۶

"تیه‌ری آنری" کفش‎ها را آویخت

"تیه‌ری آنری" کفش‎ها را آویخت

مهاجم پیشین تیم‎های ملی فرانسه و آرسنال از فوتبال کناره‎گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "تیه‎ری آنری" 37 ساله که در سال 1998 به همراه تیم ملی فرانسه به عنوان قهرمانی جهان دست پیدا کرد، پس از پشت سر گذاشتن دوره‎‌ای 20 ساله از بازیگری در فوتبال کناره گیری کرد.

وی که ماه گذشته از نیویورک ردبولز جدا شد، اظهار کرد: یک سفر باورنکردنی را پشت سر گذاشتم. آنری از این پس به عنوان تحلیلگر ورزشی برای شبکه اسکای اسپورتس کار خواهد کرد.

بر پایه گزارش بی بی سی، آنری حد فاصل سال‎های 1999 تا 2007 برای توپچی‎های لندن بازی کرد و با این تیم به دو عنوان قهرمانی لیگ برتر و سه جام حذفی دست پیدا کرد. آنری در سال 2009 با بارسلونا به عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا رسید و دوباره برای انجام چهار بازی به صورت قرضی به آرسنال بازگشت.

تیه‎ری آنری در سال 1994 فوتبال خود را با موناکو آغاز کرد و با این تیم در سال 1997 به عنوان قهرمانی لیگ یک فراسنه رسید.

آنری سابقه بازی در تیم فوتبال یوونتوس را هم دارد.

وی گفت: جا دارد از همه هواداران، هم تیمی‎هایم و همه همه در تیم‎های موناکو، یوونتوس، آرسنال، بارسلونا و نیویورک رد بولز تشکر کنم و البته تیم ملی فرانسه که اوقات مرا ویژه کرد. امیدوارم شما هم به همان اندازه که من از بازی کردن لذت برده ام از تماشای بازی من لذت برده باشید.

 

کد مطلب 2444352

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