جلال حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر فعالیت موجی ناپایدار از امروز تا چهارشنبه بر روی استان است.

وی با بیان اینکه بر این اساس آسمان استان به صورت قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد و بارش پراکنده به ویژه در مناطق غربی، شمال غربی و جنوب غربی خواهد بود، ادامه داد: دمای استان نیز در بازه زمانی با کاهش محسوس یک تا سه درجه‌ای روبرو بوده است.

کارشناس پیش‌بینی هوای استان اصفهان با اشاره به وضعیت دمایی اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده اظهار داشت: دمای این کلانشهر در این بازه زمانی بین ۱۲ درجه سانتی گراد بالای صفر در گرمترین ساعات روز تا یک درجه زیر صفر در سردترین ساعات بامداد فردا نوسان دارد.

وی در خصوص وضعیت جوی اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده نیز گفت: در این بازه زمانی نیز آسمان اصفهان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و بارش‌های پراکنده خواهد بود.

حیدری با اشاره به بارش باران در برخی نقاط استان از شب گذشته تاکنون نیز گفت: با ورود این سامانه به استان در شهرهای اردستان، خوانسار و نجف آباد بارش به میزان یک دهم میلی‌متر اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به بارش برف در مناطق غرب استان بیان داشت: از شب گذشته تا صبح امروز در شهرستان فریدونشهر دو سانتی متر برف و در شهر سمیرم نیز علاوه بر بارش ۱.۵ میلیمتری باران یک سانتی متر برف نیز بر روی زمین نشسته است.

کارشناس پیش‌بینی هوای استان اصفهان در خصوص وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت آینده نیز اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این بازه زمانی فرودگاه اصفهان با دمای ۵ درجه سانتی‌گراد زیر صفر سردترین نقطه استان و ورزنه با دمای ۱۵ درجه سانتی گراد بالای صفر گرم‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شوند.