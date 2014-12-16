به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد حسن ابوترابی‌فرد طی سخنانی در همایش «نقش حوزه و دانشگاه در تحول علوم انسانی» که در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به روز 27 آذر روز «پیوند حوزه و دانشگاه»، گفت: روز پیوند حوزه و دانشگاه که از ایام نمادین تاریخ انقلاب اسلامی است و افق پیش‌رو را برای حرکت بهتر ترسیم می‌کند را به همه شما حوزویان و دانشگاهیان تبریک می‌گویم و امیدوارم در سایه آثار گرانبها و راهگشای آیت الله جوادی آملی راه پر فراز و نشیب پیوند دو نهاد حوزه و دانشگاه هموارتر گردد و به آرمان‌های بلند در این حوزه دست یابیم.

حجت‌الاسلام ابوترابی با تاکید بر اهمیت حوزه و دانشگاه، گفت: حوزه و دانشگاه زمانی به هم گره می‌خورند که جویای حق باشند و پس از شناسایی حق، در مقابل آن تسلیم باشند و تسلیم بودن در برابر حق بعد از شناخت آن، از سوی انسان در جانش با تربیت وحیانی نهادینه می‌شود.

وی با بیان اینکه رسالت حوزه و دانشگاه، پاسخ به اختلافات است، گفت: حوزه و دانشگاه هیچ گاه با هم زاویه نخواهند داشت و آنجا که ما حوزیان و دانشگاهیان دچار اختلاف شویم، باید بگویم که ما حوزیان بیشتر در معرض خطر قرار داریم و نباید اجازه دهیم هوا و هوس ما را از مسیر اصلی خارج کند و گرایشات سیاسی به ما جهت بدهد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید در اندیشه اصلاح خویش باشیم، گفت: همه ما باید به این فکر باشیم که خود را اصلاح کنیم تا وحدت بین حوزه و دانشگاه شکل بگیرد و اگر اختلافی شکل گرفت، کسی که عالم‌تر و اعلم‌تر است را مورد مواخذه قرار دهید.

حجت‌الاسلام ابوترابی افزود: اختلاف دوم زمانی است که کسی حق را شناخته و در مقابل آن ایستادگی می‌کند که این اختلاف منشاء آن سرکشی و خودخواهی است و اصلاح و تهذیب نفس، راه رسیدن به حقیقت است و این انسان وارسته و به دور از خودخواهی است که راه را برای رسیدن به حقیقت هموار می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه علوم انسانی، گفت: جایگاه علوم انسانی از این منظر خوب تبیین می‌شود که وظیفه دین، تربیت انسان است و علوم انسانی باید بستر تربیت انسان را فراهم کند و انسان آراسته به تدبیر است و اندیشه او پرورده شده به علم و ایمان است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امام راحل به معنای واقعی جویای علم و حقیقت بود، گفت: علم خمینی (ره) از بنیانگذاران وحدت حوزه و دانشگاه است که جان او جویای حقیقت است و رمز خلق انقلاب اسلامی، وحدت حوزه و دانشگاه بود و مقام معظم رهبری نیز امروز به مقوله علم و ضرورت اقدامات مبتنی با علم و دانش در همه عرصه‌ها تاکید می‌کنند و پرچمدار این حوزه هستند.

حجت‌الاسلام ابوترابی در پایان اظهار داشت: پیوست علمی و معرفتی باید در همه تصمیمات مشاهده شود که ما با آن فاصله زیادی داریم و بسیاری از مشکلات اجتماعی به دلیل فقدان پیوند علم و دانش در تصمیم‌سازی‌ها است و امیدواریم هیچ تصمیمی بدون پشتوانه علمی اتخاذ نشود.