جشنواره زمستان و بهار البرز مسافران عبوری را متوقف می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ایده برگزاری جشنواره زمستانه و بهاره با شعار گردشگری، هنر، ورزش و عزم ملی فانوس روشنی در تاریکی رکود برنامه های فرهنگی استان البرز است که امید می رود به خوبی برگزار شود.

در روزگاری که هر گونه تلاش برای اتفاقات فرهنگی و هنری استان در بن بست های ادارای و کور سوی سلیقه های شخصی گم می شود، برگزاری یک جشنواره همه جانبه استانی با پشتوانه مدیران کلان استان، نوید بخش آغاز یک راه روشن و امیدوار کننده است.

ایجاد فرهنگ گردشگری زمستانه در فصل رکود سفر و این صنعت نه تنها روحیه شادابی و نشاط را در شهروندان بالامی برد که به رونق صنعت توریسم داخلی نیز کمک خواهد کرد.

از سوی دیگر ایجاد زمینه های گردشگری داخل شهری و درون استانی رویکرد بسیار ارزنده ای است که بلاتکلیفی خانواده ها را در ایام طولانی مدت نوروز جهت دهی خواهد کرد.

کوچکترین ثمره این حرکت مثبت اجتماعی ایجاد وفاق و همدلی و بالاتر بردن سطح شناخت شهروندان یک استان نسبت به منطقه زندگی و اعتماد سازی بین مسولان و مردم است.

اگرچه بیراهه رفتن و بی برنامگی می تواند مخاطبان را دلزده و واپس زده کند، ورود بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار و تسهیل کننده شرایط ، نقاط ضعف احتمالی را پوشش خواهد داد.

آگاهی و برنامه ریزی درست رمز بهره بری است

بدیهی است در اولین نگاه هر خانواری تنها به دنبال ایام فراغتی است تا بتواند خود را ازهجمه زندگی شهری رهانیده و به کنجی خلوت و خوش آب و هوا پناه آورد، خواه این تعطیلات یک یا دوروزه باشد و خواه به صورت هفتگی به طول انجامد.

اصولا در جوامع در حال توسعه، فرهنگ برنامه ریزی و مطالعه پیش از سفرمعنایی ندارد. هدف یابی، مکان یابی و مطالعه درباره مسیری که به مقصد مورد نظر می رسد، وجود ندارد و نه شناختی درباره جاذبه های فرهنگی، تاریخی و یا طبیعی که می تواند در شهر ها یا روستا های بین راه وجود داشته باشد و سفر را برای مسافرین جذاب تر و تازه تر کند و از خستگی راه بکاهد.

در حالیکه تنها با خرید یک جلد کتاب راهنمای راه های استانی که در آن زندگی می کنیم و دیگرراه های کشور و پیدا کردن شهر مورد نظربر روی آن ، می توان از یک مسیر همیشگی و تکراری و خواب آورکه دیگر جذابیت خود را از دست داده راهی پر ماجرا و خاطره انگیز ساخت.

پژوهشگران و بوم شناسان برگ برنده برنامه ریزان خواهند بود

از سوی دیگر مشاوره گرفتن از کارشناسان و پژوهشگران بومی فرهنگ وآداب و سنن استان همچنین رسانه ها ی متخصص می تواند راهکاری برای اتصال این زنجیره عظیم مدیریتی و مخاطبان بومی به شمار رود ، بی شک اولین گامها با قد و نظرهای بیشماری مواجه خواهند شد اما همین اولین گام هاست که رهروان را به مقصد نهایی خواهند رساند.

فرماندار کرج پیرامون برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر، استان البرز را اثر گذار ترین نقطه در معادلات اقتصادی اجتماعی کشور از دیر باز دانست و افزود : اینک این استان اثر گذار ترین نقطه فرهنگی خواهد بود.

تقی ایرانی استان البرز را منبع غنی پتانسیل های شناخته و نا شناخته ای دانست که با بهره برداری و مدیریت مناسب گام بلندی را به سوی رشد همه جانبه ابعاد فرهنگی برخواهد داشت.

وی با اشاره به دشت های حاصل خیز و کویر و کوههای سر برافراشته و تاریخ کهن این سرزمین تصریح کرد :ظرفیت های استان آن قدرغنی است که چشم هر جوینده ای را سیراب می کند و تنها راه شناخت و استقبال شهروندان تلاش هم سو و هم زمان و همکاری مدیران و رسانه ها است.

فرماندار کرج تاکید کرد : پیش از آنکه به فکر جذب گردشگران دیگر استان ها و دیگر کشورها به البرز باشیم باید بتوانیم شوق گردشگری و بازدید از جاده ها و روستا های زیبا را در مردم همین استان بیدار کنیم تا باور و افتخار کنند به سرزمینی که در آن زندگی می کنند .

شناخت بزرگان و فرهیختگان و نام آوران این استان غرور و دلبستگی ساکنان استان را بر خواهد انگیخت و شوق تلاش و سازندگی را در ایشان بیدار خواهد ساخت آن زمان است که دیگر کسی نمی تواند البرز را نا دیده بگیرد.

هرگونه تحول در بهره‌ وری و بهبود هر نوع فعالیت ، ازجمله دگرگون کردن شرایط کمی و کیفی تعطیلات و انجام کارها، مبتنی بر تحول در مدیریت و نگرش مدیران کشور است.

استان البرز با دارا بودن بیش از 100 منطقه تاریخی ، فرهنگی ، طبیعی و دیدنی معروف و ده ها منطقه مهجور مانده دیدنی از جمله روستا های سرسبز و تاریخی ظرفیت غیر قابل وصفی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد که بسیاری از آنها نه تنها برای جذب گردشگر آماده سازی ونشان گذاری نشده اند، متاسفانه حتی کرج نشینان قدیمی هم از نام بردن 5 اثر آن عاجز و ناتوان هستند. بدیهی است جشنواره هایی از این دست با ارایه دفترچه هایی که به معرفی جاذبه های گردشگری در فصول مختلف استان می پردازند گام شایسته و پر ثمری خواهد بود.

فریبا کلاهی