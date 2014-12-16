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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۸

طهماسب پور خبر داد:

اجرای ۲۴۰۰ طرح اشتغال مددجویان کمیته امداد در مازندران

اجرای ۲۴۰۰ طرح اشتغال مددجویان کمیته امداد در مازندران

ساری - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)مازندران از اجرایی شدن دو هزار و ۴۷۰ طرح اشتغال برای مددجویان تحت پوشش این نهاد در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور طهماسب پور پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در هشت ماه سال جاری ۴۳میلیارد ریال از اعتبارات امدادی و ۲۶۵میلیارد ریال از اعتبارات قرض الحسنه بانکی برای اجرای دو هزار و ۴۷۰طرح اشتغال به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) تسهیلات پرداخت شد.

وی یادآور شد: اعتبارات امداد نیز مبلغ ۴۳میلیارد ریال به ۵۳۰ نفر از مدد جویان تحت حمایت پرداخت شد.

وی با اشاره به سر فصل های اشتغال ایجاد شده توسط این نهاد افزود: در این مدت ۵۹درصد در زمینه صنفی وخدماتی ، ۳۲درصد دامپروری، هفت درصد کشاورزی دو درصد صنایع دستی و... و. برای مدد جویان شغل ایجاد شد.

قائم مقام  کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران، نیز از پرداخت ۲۰میلیارد و ۷۶۱میلیون ریال  وام توان افزایی به مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد.

علی اصغر امیری کیا با بیان این مطلب افزود: در هشت ماه امسال ۴۴۴ مورد وام توان افزایی با اعتباری بالغ بر ۲۰میلیارد  و ۷۶۱میلیون ریال از محل اعتبارات امداد به مددجویان واجد شرایط اعطا شده است.

وی خاطرنشان کرد: حساسیت اشتغالزایی نسبت به سایر طرح ها بیشتر است و ضرورت دارد مسائل و مشکلات پیش روی مددجویان مرتفع و امکانات مورد نیاز برای آنها تأمین شود.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران، با بیان اینکه کمیته امداد گام مؤثر و درخشانی در جهت ایجاد اشتغال و خودکفایی خانواده های تحت حمایت برداشته است، گفت: اشتغالزایی در رأس طرح ها و فعالیت های کمیته امداد قراردارد و البته اساسی ترین اقدام در این رابطه ایجاد روحیه خود اتکایی و اعتماد به نفس و روحیه علاقه به کار و عدم اتکاء به دیگران است.

کد مطلب 2444378

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