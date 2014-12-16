اجرای ۲۴۰۰ طرح اشتغال مددجویان کمیته امداد در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور طهماسب پور پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در هشت ماه سال جاری ۴۳میلیارد ریال از اعتبارات امدادی و ۲۶۵میلیارد ریال از اعتبارات قرض الحسنه بانکی برای اجرای دو هزار و ۴۷۰طرح اشتغال به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) تسهیلات پرداخت شد.

وی یادآور شد: اعتبارات امداد نیز مبلغ ۴۳میلیارد ریال به ۵۳۰ نفر از مدد جویان تحت حمایت پرداخت شد.

وی با اشاره به سر فصل های اشتغال ایجاد شده توسط این نهاد افزود: در این مدت ۵۹درصد در زمینه صنفی وخدماتی ، ۳۲درصد دامپروری، هفت درصد کشاورزی دو درصد صنایع دستی و... و. برای مدد جویان شغل ایجاد شد.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران، نیز از پرداخت ۲۰میلیارد و ۷۶۱میلیون ریال وام توان افزایی به مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد.

علی اصغر امیری کیا با بیان این مطلب افزود: در هشت ماه امسال ۴۴۴ مورد وام توان افزایی با اعتباری بالغ بر ۲۰میلیارد و ۷۶۱میلیون ریال از محل اعتبارات امداد به مددجویان واجد شرایط اعطا شده است.



وی خاطرنشان کرد: حساسیت اشتغالزایی نسبت به سایر طرح ها بیشتر است و ضرورت دارد مسائل و مشکلات پیش روی مددجویان مرتفع و امکانات مورد نیاز برای آنها تأمین شود.



قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران، با بیان اینکه کمیته امداد گام مؤثر و درخشانی در جهت ایجاد اشتغال و خودکفایی خانواده های تحت حمایت برداشته است، گفت: اشتغالزایی در رأس طرح ها و فعالیت های کمیته امداد قراردارد و البته اساسی ترین اقدام در این رابطه ایجاد روحیه خود اتکایی و اعتماد به نفس و روحیه علاقه به کار و عدم اتکاء به دیگران است.