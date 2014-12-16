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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۸

حداد عادل تأکید کرد:

برگزاری جلسات مشترک با وزارت علوم در حوزه علوم انسانی

برگزاری جلسات مشترک با وزارت علوم در حوزه علوم انسانی

حداد عادل گفت: قرار است به‌زودی جلسه‌ای با شورای تحول وزرای علوم برگزار شود تا علوم انسانی به وضعیت سامان‌یافته‌تری برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل در حاشیه پانزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع مهم علوم انسانی گفت: از وزیر علوم خواسته ایم تا در اولین فرصت، جلسه ای مشترکی با شورای تحول علوم انسانی داشته باشد.

وی افزود: این جلسه مبنی بر تحول علوم انسانی در کشور است تا به وضعیت سامان‌یافته‌تری در این حوزه برسیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص استیضاح یکی از وزرا اذعان داشت: مجلس فعلا در زمان تعطیلی به سر می برد چگونه این خبرها منتشر شده است.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همیشه تعدادی از نمایندگان ممکن است روی استیضاح وزرا نظر داشته باشند، ولی استیضاح رسمی و قانونی زمانی است که از سوی هیات رئیسه اعلام شود.

حدادعادل با اشاره به اینکه هنوز اتفاقی نیفتاده است، خاطر نشان کرد: امیدواریم تعداد استیضاح کمتر شود، نه اینکه وزرا کاری کنند که به استیضاح منجر شود و نه مجلس بخواهد با استیضاح وزیری را تعویض کند.

کد مطلب 2444388

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