برگزاری جلسات مشترک با وزارت علوم در حوزه علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل در حاشیه پانزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع مهم علوم انسانی گفت: از وزیر علوم خواسته ایم تا در اولین فرصت، جلسه ای مشترکی با شورای تحول علوم انسانی داشته باشد.

وی افزود: این جلسه مبنی بر تحول علوم انسانی در کشور است تا به وضعیت سامان‌یافته‌تری در این حوزه برسیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص استیضاح یکی از وزرا اذعان داشت: مجلس فعلا در زمان تعطیلی به سر می برد چگونه این خبرها منتشر شده است.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همیشه تعدادی از نمایندگان ممکن است روی استیضاح وزرا نظر داشته باشند، ولی استیضاح رسمی و قانونی زمانی است که از سوی هیات رئیسه اعلام شود.

حدادعادل با اشاره به اینکه هنوز اتفاقی نیفتاده است، خاطر نشان کرد: امیدواریم تعداد استیضاح کمتر شود، نه اینکه وزرا کاری کنند که به استیضاح منجر شود و نه مجلس بخواهد با استیضاح وزیری را تعویض کند.