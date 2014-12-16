به گزارش خبرنگار مهر، همایش سراسری تبیین جایگاه نخبگان و تشکلهای شاهد و ایثارگر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت همزمان با اختتامیه نخستین جشنواره پژوهشی ایثار و شهادت صبح امروز سهشنبه 25 آذر با حضور حجتالاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی، نماینده ولی فقیه، معاون رئیس جمهور و ریاست عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران در مجموعه فرهنگی شهید رسولزاده تهران برگزار شد.
فریبا نظریپور کیایی مدیرکل دفتر پژوهشهای فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در این برنامه در سخنان کوتاهی با اشاره به جایگاه تحقیق و پژوهش در فعالیتهای سازمانی تأکید کرد: جایگاه پژوهش در هر سازمان بیانگر نوگرایی و پویایی آن سازمان است.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت مسائل نرمافزاری در قیاس با سختافزارها گفت: فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهم نرمافزاری است که میتواند کمبودهایی مانند بودجه و ضعف ساختار اداری که جزو سختافزارها هستند را جبران کند.
نظریپور تصریح کرد: بنیاد شهید به ویژه در یک سال گذشته اهمیت ویژهای برای پژوهشمحوری با رویکرد و نگرش عالمانه ریاست محترم بنیاد قائل بوده و این بشارتی امیدوارکننده برای پژوهشگران عرصه ایثار و مقاومت است.
وی با اشاره به شعار محوری دفتر پژوهشها مبنیبر اینکه «با پژوهش تصمیمگیری کنیم» ادامه داد: برداشت بنده از پیام این نشست با حضور پژوهشگران و مسئولان بنیاد شهید این است که تصمیمهای بنیاد هم بر مبنای پژوهش اتخاذ خواهد شد.
نظریپور درباره اختتامیه جشنواره پژوهشی ایثار و شهادت هم گفت: امروز و در این جمع علاوهبر پژوهشگران ایثارگر ما شاهد حضور افرادی هستیم که شاید در ظاهر نسبتی با خانواده بزرگ ایثارگری نداشته و خود ایثارگر نباشند اما در دل دغدغه این فرهنگ را دارند و این پیوند مبارکی است تا ایثارگران بدانند در حوزه پژوهشی فرهنگ ایثار و شهادت تنها نیستند.
تشریح فعالیتهای دفتر پژوهشهای فرهنگی بنیاد شهید
طبق برنامه اعلام شده قرار بود در حاشیه برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره ایثار و شهادت مدیرکل دفتر پژوهشهای فرهنگی بنیاد شهید در نشستی پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه باشد که به دلیل تداخل این برنامه با برنامههای اصلی همایش تبیین جایگاه نخبگان و تشکلهای شاهد و ایثارگر این نشست خبری پس از سخنان کوتاه مدیرکل در تشریح کیفیت عملکرد دفتر پژوهشهای فرهنگی، ناتمام ماند و پاسخگویی به سوالات اصحاب رسانه به نشستی دیگر موکول شد.
فرییا نظریپور در سخنان کوتاه خود در این بخش به سابقه بیش از دو دههای دفتر پژوهشهای فرهنگی اشاره کرد و گفت: این دفتر در ابتدا تنها بهعنوان یک اداره کل فعالیت میکرد اما در سالهای بعد به دلیل اهمیت یافتن پژوهشمحوری در بنیاد از سال 76 معاونت پژوهش و تحقیقات شکل گرفت.
نظریپور در ادامه عمده فعالیتهای دفتر پژوهشها را در راستای انجام پژوهشهای مورد نیاز بنیاد و نیز ترویج و تشویق پژوهشگران در قالب طرحهایی همچون حمایت از پایاننامههای دانشجویی در سطح تحصیلات تکملی توصیف کرد و گفت: با چنین طرحهایی توانستهایم مفاهیم ایثارگری را به محیطهای علمی و دانشگاهی وارد کنیم.
وی سپس با اشاره به اینکه معاونت پژوهشی تنها معاونت بنیاد است که مخاطبان مستقیم آن تنها جامعه هدف و ایثارگران نیستند تأکید کرد: دانشجویان بسیاری در طول سال به ما مراجعه میکنند و از میان عناوین مشخص شده و مورد نیاز ما عنوانی را انتخاب میکنند و در قالب یک کار علمی آن را به سرانجام میرسانند.
نظریپور در پایان گفت: اولویتهای پژوهشی بنیاد به طور کامل در پرتال پژوهشی سابت ایثار در دسترس همه پژوهشگران قرار دارد و با مراجعه به آن میتوانند در این زمینه با دفتر پژوهشها همراهی و همکاری داشته باشند.
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