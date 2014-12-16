تجدید چاپ سه کتاب از راضیه تجار در قطعی تازه

به گزارش خبرگزاری مهر، كتاب‌های «بانوی رنگین كمان» زندگی نامه داستانی اشرف قندهاری (بهادرزاده)، «سفر به ریشه‌ها» و «نرگس‌ها» (مجموعه داستان)، سه كتاب تازه راضیه تجار هستند كه با طرح جلدی نو به تازگی چاپ و تجدید چاپ شده‌اند.

كتاب «بانوی رنگین كمان» كه روایتی داستانی از خاطرات اشرف قندهاری موسس آسایشگاه كهریزك است، توسط انتشارات سوره مهر در ۲۵۰۰ نسخه و قیمت ۷ هزار و ۹۰۰ تومان به چاپ رسیده است. این اثر برای نخستین بار در سال ۸۷ منتشر شده بود و حال توسط این نشر با طرحی تازه در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

«سفر به ریشه‌ها» نیز عنوان مجموعه داستانی از راضیه تجار است كه برای نخستین بار توسط انتشارات سوره مهر در ۲۵۰۰ نسخه و قیمت ۷هزار و ۹۰۰ تومان به چاپ رسیده است.

همچنین «نرگس‌ها» در تیراژ ۲۵۰۰ نسخه و قیمت ۷ هزار و ۹۰۰ تومان منتشر شده كه در برگیرنده داستان‌های راضیه تجار است.

سه كتاب «محبوبه صبح»، «بانوی آبی‌ها» و «هفت بند» نیز چندی پیش با طرح جلد و قطع مشابه، از سوی انتشارات سوره مهر به بازار كتاب عرضه شد.

راضیه تجار متولد ۱۳۲۶ و فارغ التحصیل رشته روان‌شناسی است. او در عرصه داستان نویسی چهره‌ای شناخته شده و فعال است. تجار همچنین نویسنده زن برگزیده ادبیات دفاع مقدس از سوی حوزه هنری شناخته شده است. از آثار او می‌توان به: نرگس‌ها، زن شیشه‌ای، سفر به ریشه‌ها، شعله و شب، كوچه اقاقیا، جای خالی آفتابگردان‌ها، آرام شب به خیر، گمان مبر شعله بمیرد، از خاك تا افلاك و ستاره و من اشاره كرد.