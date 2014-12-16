به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علاءالدین صفی خانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: امنیت کشور ایران در طول چندین سده اخیر و با رسمیت یافتن مذهب تشیّع در این کشور، همواره با روحانیت، فقیهان و مراجع شیعه گره خورده و هرگاه ایران با خطراتی در عرصه های نظامی، فرهنگی و اقتصادی با خطر مواجه شده یا استقلال کشور در معرض توطئه بیگانگان قرار گرفته بود، روحانیت با حضور موثّر، از کیان و سرزمین ایران اسلامی و استقلال آن حفاظت کرده و مردم مسلمان را نیز بدین امر فراخوانده اند.

وی افزود: قش تقویت روحیه رزمندگان در پیروزی در جنگ به گونه ای است که کارشناسان نظامی نقش بسیار زیادی برای روحیه در مقابل تسلیحات نظامی و در پیروزی بر دشمنان قائل هستند. زیرا فرماندهان در صورت داشتن روحیه مناسب و انگیزه قوی، قادر هستند در مواقع حساس، تصمیم مناسب اتّخاذ کرده و از نیرو و امکانات موجود به گونه ای شایسته استفاده کند.

حجت الاسلام صفی خانی تصریح کرد: روحانیت همانطور که در دوران دفاع مقدس حضوری چشمگیری داشت امروز هم به عنوان یک سرباز امام زمان در تمام عرصه های مختلف این انقلاب بر آمده از خون شهدا حضور دارد.

دبیر کنگره داستان نویسی روحانیت تصریح کرد: امروز همه ما وظیفه داریم که نقش این روحانیون شجاع در دفاع مقدس را به آحاد جامعه به خصوص به نسل نوجوان وجوان انعکاس دهیم تا این رشادتها وفدکاری ها در جامعه ترویج و گسترش یابد.

وی با اشاره به برگزاری این کنگره در استان گفت: این کنگره با همکاری معاونت حوزه علمیه قم، استانداری، اداره کل تبلیغات اسلامی، مدیریت حوزه علمیه استان و حوزه هنری در استان برگزار می شود.

حجت الاسلام صفی خانی تصریح کرد: علاقه مندان می توانند آثار خود را در قالب داستان کوتاه، رمان، خاطره تا 15 بهمن ماه به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

دبیر نخستین کنگره ملی داستان نویسی روحانیت ادامه داد: دبیرخانه این کنگره در مرکز مدیریت حوزه علمیه قزوین مستقر بوده و علاقه مندان می توانند آثار خود را به صورت فایل word همراه با مشخصات کامل صاحب اثر از طریق پست الکترونیک به رایانامه da.defa@ismc.ir یا به نشانی قزوین، خیابان شهید بابایی، کوچه شهید یوسفی، کد پستی 65871-34146 مرکز مدیریت حوزه علمیه استان قزوین ارسال کنند.

استان قزوین 100 روحانی شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.