پیام تسلیت لاریجانی به مناسبت شهادت وزیر فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی خطاب به همتای فلسطینی خود، شهادت وزیر امور حائل و شهرکسازی فلسطین را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است:
جناب آقای سلیم الزعنون
رئیس محترم مجلس ملی فلسطین
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
خبر شهادت آقای زیاد ابوعین وزیر امور حائل و شهرکسازی فلسطین در پی حمله نیروهای رژیم صهیونیستی در رامالله، مرکز کرانه باختری موجب تاسف و تاثیر عمیق اینجانب گردید.
این جنایت بزرگ، استمرار رویکرد سبعانه رژیم غاصب و اشغالگر قدس شریف طی سالهای متمادی گذشته علیه مردم مظلوم فلسطین میباشد.
اینجانب ضمن محکوم کردن این اقدام نظامیان رژیم صهیونیستی برای این شهید گرانقدر رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم ایشان صبر و اجر از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
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