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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۷

با صدور پیامی خطاب به سلیم الزعنون؛

پیام تسلیت لاریجانی به مناسبت شهادت وزیر فلسطینی

پیام تسلیت لاریجانی به مناسبت شهادت وزیر فلسطینی

رئیس مجلس شورای اسلامی در پی شهادت وزیر امور حائل و شهرک‌سازی فلسطین، پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی خطاب به همتای فلسطینی خود،‌ شهادت وزیر امور حائل و شهرک‌سازی فلسطین را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

جناب آقای سلیم الزعنون

رئیس محترم مجلس ملی فلسطین

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

خبر شهادت آقای زیاد ابوعین وزیر امور حائل و شهرک‌سازی فلسطین در پی حمله نیروهای رژیم صهیونیستی در رام‌الله، مرکز کرانه باختری موجب تاسف و تاثیر عمیق اینجانب گردید.

این جنایت بزرگ، استمرار رویکرد سبعانه رژیم غاصب و اشغالگر قدس شریف طی سال‌های متمادی گذشته علیه مردم مظلوم فلسطین می‌باشد.

اینجانب ضمن محکوم کردن این اقدام نظامیان رژیم صهیونیستی برای این شهید گرانقدر رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم ایشان صبر و اجر از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 2444399

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