تسهیلات ویژه برای دانشجویان علوم قضایی/ درخواست از آملی لاریجانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد شریعت‌باقری در مراسمی که با حضور رییس قوه قضاییه و جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم قضایی صبح سه‌شنبه در محل دانشگاه برگزار شد با بیان اینکه یکسال پیش مسئولیت این دانشگاه را برعهده گرفتم، گفت: فکر نمی کردم غیر از موضوع مکان این دانشگاه با مشکلات دیگری هم رو به رو باشیم اما امروز باید گفت که این دانشگاه را حتی برخی مسئولان قضایی هم نمی شناسند.

وی افزود: در کنکور سال جاری بیش از یک میلیون نفر داوطلب داشتیم که ۲۵۰ هزار نفر آنها علوم انسانی بودند و از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر را مردها تشکیل می دادند. و از این تعداد ۵ هزار و ۶۰۰ متقاضی داشتیم. این در حالی است که در بسیاری از کشورها هدف اصلی حقوق‌خوان‌ها، تحصیل در دانشگاه ها و مدارس قضایی است.

رئیس دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه تسهیلات خوبی به دانشجویان این دانشگاه ها ارائه می شود، گفت: یک‌هزار و ۳۴۵ دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند که ۹۰۰ نفر از آنها بورسیه قوه قضائیه هستند و تمام آنها هم خوابگاه داشته و مطمئن هستم که بعد از پایان تحصیلات در قوه قضائیه مشغول به کار می شوند و چهار سال تحصیل آنها هم جزء خدمت آنها محسوب می شود همچنین مشکل خدمت سربازی آنها هم برطرف می شود.

شریعت‌باقری اعلام کرد که می خواهیم رشته های دکترا در این دانشگاه را جهت دهی کنیم و به برنامه راهبردی احتیاج داریم که قوه قضائیه چه نیاز دارد و تنها هدف مان پر کردن کلاس ها نباشد.