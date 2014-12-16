تغییر روش های سنتی به مدرن مصرف انرژِی در کشاورزی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی ظهر سه شنبه با حضور یوسف جبارزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، سید باقر بابایی چگینی معاون فروش و امور مشترکین شرکت توزیع نیروی برق و جمع کثیری از تولیدکنندگان و کشاورزان و بهره برداران در سالن اجتماعات اداره برق برگزار شد.

در این همایش نوربخش صادقی کارشناس سازمان بهره وری انرژی ایران گفت: در حال حاضر 23 میلیون مشترک خانگی برق در کشور داریم که 323 هزار مشترک کشاورزی داریم که میزان مصرف آنها 33 هزار میلیون کیلووات ساعت است که بهینه سازی مصرف می تواند این میزان را در حد قابل توجهی کم کند.

صادقی بیان کرد: در سراسر کشور حدود 13 درصد انرژی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود که به دلیل این که در این بخش کارآمد عمل نکرده ایم 92 درصد آب در این حوزه مصرف می شود در حالی که راندمان آبیاری 32 درصد است و باید به ذسمت سیستم های ابیاری تحت فشار برویم تا هزینه ها کمتر شود.

این کارشناس تصریح کرد: 52 درصد سوخت فسیلی در بخش کشاورزی مصرف می شود و میزان انرژی مصرفی 38 درصد است که استان قزوین در رده های چهارم و پنجم قرار دارد که باید این جایگاه اصلاح شود.

این مسئول یادآورشد: هر چند راندمان بخش کشاورزی با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی رو به بهبود و افزایش است اما همچنان باید با استفاده از روش های نوین و استفاده از امکانات مکانیزه به سمت کاهش هزینه و مصرف در تولید کشاورزی گام برداریم تا کارها سامان یابد.

صادقی اظهارداشت: میانگین بارندگی در جهان حدود 800 میلیمتر ودر ایران حدود 250 میلیمتر است در حالی که میزان مصرف آب در این حوزه 97 میلیارد مترمکعب است که بیش از 92 درصد سهم این حوزه را به خود اختصاص داده که تداوم این روند منطقی نیست و باید اصلاح شود.

کارشناس سازمان بهره وری انرژ ی ایران گفت: در استان قزوین دو هزار و 409 حلقه چاه کشاورزی برقدار شده که باید با نصب کنتورهای هوشمند بتوانیم در استمرار این روند همچنان با شتاب بیشتری گام برداریم تا کارها به نتایج پیش بینی شده برسد.

صادقی اضافه کرد: متوسط مصرف آب در هر هکتار زمین کشاورزی 11 هزار مترمکعب است که با دور شدن از روش های سنتی باید به سمت کشاورزی مدرن حرکت کنیم تا هزینه های تولید کاهش یافته و از منابع زیرزمینی نیز صیانت شود.

اکبرصادقی دیگر کارشناس سابا نیز در این همایش گفت: با اصلاح الگوی کشت و استفاده از تجهیزات کم مصرف می توان به کاهش هزینه ها اقدام کرد.

وی افزود: استفاده از تجهیزات و تاسیسات با راندمان بالا، واقعی شدن نرخ تعرفه ها، خروج چاههای کشاورزی در ساعات پیک اوج بار، خرید انرژی در ساعات پر مصرف، برقی کردن چاههای کشاورزی از راهکارهایی است که می تواند به کاهش هزینه های سوخت فسیلی و بالا رفتن راندمالن کاری کمک کند.

صادقی اظهارداشت: نصب کنتورهای هوشمند از دیگر کارهایی است که می تواند به کاهش مصرف برق کمک کند که در استان قزوین روند خوبی داشته و امیدواریم با تداوم حمایت مسئولان و تامین اعتبار لازم امسال نیز تعداد بیشتری از چاههای آب کشاورزی از این کنتورها برخوردار شوند.

اسماعیل صیاد زاده کارشناس ارشد مکانیک دفتر نمایندگی سابا نیز در خصوص راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروپمپ ها، استفاده از انرژی های نجدیدپذیر مطالبی بیان کرد.

صیاد زاده تصریح کرد: تبدیل پمپ های توربینی (شفت و غلاف) به پمپ شناور و لاستفاده از پمپ ها و موتورهای با راندمان بالا میتواند میزان مصرف برق در مزارع را کاهش دهد تا سود اقتصادی در تولید محصولات منطقی تر شود.

وی گفت: با نصب پمپهای شناور در چاههای کشاورزی می توان به میزان 30 درصد از مصرف انرژی کم کرد و با سرویس و تعمیر و نگهداری مناسب به افزایش راندمان دستگاها و وسایل برقی هم کمک کرد.

صیادزاده بیان کرد: تعیین الکتروپمپ مناسب و نصب آن در بهترین نقطه، پمپاژ چند مرحله ای و استفاده از مخازن میان راهی، بهینه سازی مصرف انرژی در پروسه خشک کردن محصولات کشاورزی مانند غلات، میوه و سبزیجات، اطلاع ذرسانی و برگزاری همایش و سمینارهای تخصصی و بهینه سازی سیستم های آیباری از دیگر روش هایی است که می تواند به افزایش راندمان تولید در بخش کشاورزی و کاهش مصرف انرژِ برق هم کمک کند.