روندحاشیه نشینی در شهرستان رشت رو به افزایش است

جبارکوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حاشیه نشینی یکی از چالش های اصلی مسیر رشد و توسعه پایدار است.

وی همچنین اظهارداشت: پدیده حاشیه نشینی چهره شهر را نازیبا و همچنین مشکلات اجتماعی و فرهنگی فراوانی را هم به دنبال دارد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل ضعف مدیریت شهری در این بخش تاکنون موفقیت چندانی حاصل نشده است.

وی تاکید کرد: دولت برای ساماندهی حاشیه نشینان باید تلاش مضاعف انجام دهد.

کوچکی نژاد با بیان اینکه در منطقه جماران رشت افزون بر هزار نفر زیر فشار قوی برق زندگی می کنند، اذعان داشت: طبق استانداردهای جهانی زندگی زیر فشار قوی برق ممنوع است.

وی در ادامه ترافیک شهر رشت را کلاف سردرگم توصیف کرد و گفت: احداث قطار شهری و کمربندی دور شهر می تواند رشت را از ترافیک سنگین و آزار دهنده نجات دهد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی به بحث قطار شهری رشت اشاره کرد و افزود: متاسفانه بعد از گذشت چهار سال از تصویب اجرای این پروژه هنوز مجوز ماده 215 پروژه مزبور دریافت نشده است.

وی تصریح کرد: به رغم تمامی تلاش ها داستان غم انگیز قطار شهری رشت همچنان ادامه دارد.

کوچکی نژاد اذعان داشت: اتمام مطالعه و احداث قطارشهری رشت یکی از مصوبات سال 1389 است که ردیف بودجه قانونی هم دارد .

وی بیان داشت: چهار سال از تصویب پروژه قطار شهری رشت گذشته اما عملیات اجرایی پروژه مزبور آغاز نشده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: مسئولان استانی برای تسریع در احداث قطارشهری رشت باید تلاش مضاعف انجام دهند.