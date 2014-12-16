به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مرتضی مقتدایی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به سفرهای متعددی که به استان‌ها و شهرستان‌ها برای رسیدگی به امر حوزه‌های علمیه داشته است اظهار کرد: در هر استانی یک شورای حوزوی تشکیل دادیم که این شوراها متشکل از ۷ نفر از علمای سرشناس هر استان تشکیل شده و معمولا ریاست شورا به عهده نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان است.

وی گفت: اعضای شورای استانی یک نفر را به عنوان مدیر حوزه‌های علمیه استان پیشنهاد می‌کنند که از طرف مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور برای او حکم صادر شود.

آیت‌الله مقتدایی افزود: این شورا در ۲۶ استان کشور تشکیل شده و انسجام خیلی خوبی بین حوزه‌های علمیه استان و حوزه‌های علمیه سراسر کشور ایجاد شده و ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ما نیاز فراوانی به روحانیون برای امر تبلیغ و اقامه نماز جماعات در استان‌ها داریم گفت: مدارس علمیه سراسر کشور هم با کمبود استاد مواجه هستند.

رئیس هیئت امنای انجمن حامیان توسعه حوزه‌های علمیه اضافه کرد: در برخی از استان‌ها به ما گزارش می‌ دادند که در آن استان روستاهایی وجود دارد که در طول انقلاب پای روحانی به آنجا نرسیده است و مردم برای دریافت احکام الهی و اقامه نماز جماعت دچار کمبود روحانی هستند. در برخی مراکز استان‌ها هم مساجدی وجود داشت که خالی از امام جماعت بود.

آیت‌الله مقتدایی به چشم‌انداز ۱۴۰۴ نظام اشاره و گفت: مقام معظم رهبری از حوزه‌های علمیه می‌خواهند که تعداد روحانیون بر اساس جمعیت کشور در سال ۱۴۰۴ باشد.

وی جذب نیرو را یکی از فعالیت‌های حوزه‌های علمیه در راستای رسیدن به اهداف چشم انداز نظام برشمرد و گفت: برای رسیدن به این هدف با کمبود جا مواجه شدیم و حتی در جاهایی ظرفیت چنان محدود بود که نمی‌توانستیم افراد علاقمند به تحصیل در حوزه‌های علمیه را جذب کنیم.

این عضو شورای عالی مدیریت حوزه‌های علمیه گفت: در قم هم ظرفیت پذیرش تعداد محدود طلبه‌ها را نداشتیم بنابراین هم نیاز به احداث مدارس جدید و هم بازسازی مدارس قدیمی داشتیم.

مساعدت رهبری و مراجع با راه‌اندازی انجمن

آیت‌الله مقتدایی به تشریح روند تشکیل مجمع خیرین حوزه‌ساز پرداخت و افزود: من خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و این مشکل را مطرح کردم و ایشان فرمودند باید منابعی را ایجاد کنیم. من پیشنهاد کردم سازمان اوقاف در حد مقدور به ما کمک کند و ایشان تائید کردند. ایشان پیشنهاد کردند مجمع خیرین را تشکیل دهیم. همه مراجع تقلید فعلی هم این مسئله را تائید و تاکید کردند که این کار شروع شود.

به گفته وی آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی و آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی نه تنها تشکیل این مجمع را تائید کردند قول مساعد دادند که از این پیشنهاد حمایت می‌کنند و اجازه صرف سهم امام به احداث و تعمیر مدارس علمیه را دادند.

رئیس هیئت امنای انجمن حامیان توسعه حوزه‌های علمیه با اشاره به تشکیل جلسه‌ای در تهران با حضور خیرین گفت: خوشبختانه این پیشنهاد با استقبال بالای خیرین و افراد سرشناس در تهران قرار گرفت. حتی برخی از خیرین به این مسئله تاکید داشتند که این اقدام خیلی دیر انجام شده است.

آیت‌الله مقتدایی اضافه کرد: ما از اینکه این مجمع را راه اندازی کردیم نه تنها پشیمان نیستیم بلکه به آینده امیدوار هستیم.

مناطق محروم در اولویت

رئیس هیئت امنای انجمن حامیان توسعه حوزه‌های علمیه به پیامدهای مثبت مشارکت خیرین در ساخت و تعمیر مدارس علمیه اشاره کرد و افزود: کسی که حجره‌ها و مدارس علمیه را ساخته تا طلاب در این مدارس درس بخوانند و به امر تبلیغ بپردازند، اجر و ثواب زیادی از این اقدام می‌برند.

وی با بیان اینکه این انجمن ثبت شده است، گفت: اولویت اول ساخت و تعمیر مدارس علمیه به مناطق محروم اختصاص داده شد.

آیت‌الله مقتدایی با اشاره به دیدار اعضای این انجمن با مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری در این دیدار خیرین را به ادامه کار ساخت و تعمیر مدارس علمیه تشویق کردند.

این عضو جامعه مدرسین افزود: بعد از این دیدار، با مراجع تقلید در قم دیدار کردیم که همه مراجع تقلید، خیرین حوزه‌ساز را تشویق و از آنها حمایت کردند.

وی شعار این انجمن را «فاستبغوا الخیرات» ذکر کرد و افزود: مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی، حضرت امام خمینی، مرحوم علامه طباطبایی، حضرت آیت‌الله بهجت و دیگر مراجع بزرگوار و روحانیون تحصیلکرده همین حوزه‌ها هستند که خدمات گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف ارائه کردند.

حفظ و بقای دین به برکت فارغ‌التحصیلان حوزه است

آیت‌الله مقتدایی تاکید کرد: حفظ و بقای دین اسلام به برکت فارغ التحصیلان حوزه‌های علمیه است، بنابراین کمک به ساختن این مدارس ثواب زیادی دارد و نتیجه سعادت دنیوی و اخروی است.

وی با بیان اینکه اعضای انجمن حامیان توسعه حوزه‌های علمیه نسبت به تبلیغات اندک شکل گیری این انجمن و اهداف مبارک آن گلایه دارند اظهار کرد: این نوعی کوتاهی است و ما برای پاسخ به انتظارات این عزیزان از نمایندگان رسانه‌های جمعی که علاقه دارند برای آخرت خودشان خدمتی انجام دهند دعوت کردیم این انجمن را معرفی کنند.

آیت‌الله مقتدایی با ذکر نیازهای زیادی که به ساخت حوزه‌های علمیه وجود دارد، تصریح کرد: جوانان زیادی از دانشگاه‌های معتبر کشور برای تحصیل در حوزه‌های علمیه ابراز علاقه مندی می‌کنند ولی ما ظرفیت کافی برای جذب این جوانان را نداریم.

وی اضافه کرد: خیرین تاکنون برای ساخت، بازسازی و تجهیز مدارس علمیه خدمات ارزشمندی ارائه کردند. حتی هفته گذشته یکی از خیرین اعلام کرده که سه هزار تن سیمان به این انجمن اهدا می‌کند.