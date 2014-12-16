اعلام زمان تشییع پیکر شهید نجارزاده/ برگزاری مراسم بزرگداشت در قرچک

آزمان کادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حال و هوای مردم قرچک با شنیدن میزبانی یکی از شهدای مفقودالاثر این شهرستان اظهار داشت: مردم قرچک از روز گذشته خود را آماده حضور و استقبال از شهید رضا نجارزاده می کنند که با هماهنگی های صورت گرفته و همکاری مسئولان، مقرر شد تا مراسم تشییع و خاکسپاری شهید رضا نجارزاده روز جمعه ۲۸ آذرماه پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور امام جمعه و مسئولان اجرایی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مردم متدین و انقلابی شهرستان برگزار شد.

وی ادامه داد: پیکر مطهر این شهید گلگون کفن دفاع مقدس روز جمعه از مقابل مصلی قرچک به سوی امامزاده ولی آباد این شهرستان تشییع و در گلزار شهدای ولی آباد با حضور ارادتمندان به فرهنگ شهید و شهادت به خاک سپرده خواهد شد.

کادری با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری آیین بزرگداشت شهید نجارزاده در قرچک یادآور شد: با هماهنگی های صورت گرفته با امام جمعه شهرستان قرچک مقرر شد تا مراسم بزرگداشت شهید رضا نجارزاده جمعه شب پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع قرچک با حضور شخصیت های مختلف برگزار شد.

این مسئول گفت: تبلیغات محیطی و دعوت از عموم مردم برای شرکت در مراسم تشییع و بزرگداشت شهید رضا نجارزاده در سطح قرچک آغاز شده و قطعا شاهد برگزاری مراسم باشکوه و در خورشأن شهدای انقلاب اسلامی خواهیم بود.

وی هدف از برگزاری بزرگداشت شهید رضا نجارزاده را زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی عنوان و تأکید کرد: قطعا برگزاری آیین بزرگداشت شهدای انقلاب اسلامی سبب زنده نگه داشتن یاد و خاطره این ستارگان درخشان در میان مردم بویژه نسل جوان و آینده ساز کشور خواهد شد.

گفتنی شهید رضا نجار زاده فرزند محمد به عنوان سربازاز طریق لشگر ۹۲ زرهی اهواز به جبهه های حق علیه باطل شتافته و در سال ۶۷ توسط دشمن بعثی عراق در فاو به درجه رفیع شهادت نایل آمده بود.