به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی امین منصور ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر اظهار کرد: این کمک‌ به صورت نقدی، غیرنقدی و اختصاص زمین به انجمن حامیان توسعه حوزه‌های علمیه اهدا شده است.

وی گفت: تاکنون حدود ۴ میلیارد تومان کمک نقدی، ۳ میلیارد تومان کمک غیرنقدی و مقدار زیادی زمین اهدا شده که ارزش ریالی آن ۲۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

به گفته امین‌منصور تاکنون ساخت و بازسازی ۲۴۰ مدرسه علمیه برادران و کلیه مدارس علمیه خواهران به انجمن حامیان توسعه مدارس علمیه سفارش داده شد.

وی تاکید کرد: این انجمن، حوزه‌های علمیه ۲۰ استان را در حال بررسی و تحت پوشش دارد و در ۱۲۱ شهرستان فعالیت می‌کند.

مدیرعامل انجمن حامیان توسعه حوزه‌های علمیه ساخت و بازسازی و تجهیز مدارس علمیه مناطق مرزی و محروم را در اولویت فعالیت این انجمن ذکر کرد و افزود: از اواسط سال ۹۲ تاکنون ۷۰ پروژه در دست اجرا قرار گرفته است.

