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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۷

امین منصور در پاسخ به مهر خبر داد:

کمک ۲۰۰ میلیارد تومانی خیرین به ساخت و بازسازی حوزه‌های علمیه

کمک ۲۰۰ میلیارد تومانی خیرین به ساخت و بازسازی حوزه‌های علمیه

قم - مدیرعامل انجمن حامیان توسعه حوزه‌های علمیه ارزش ریالی کمک خیرین به ساخت و بازسازی حوزه‌های علمیه را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی امین منصور ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر اظهار کرد: این کمک‌ به صورت نقدی، غیرنقدی و اختصاص زمین به انجمن حامیان توسعه حوزه‌های علمیه اهدا شده است.

وی گفت: تاکنون حدود ۴ میلیارد تومان کمک نقدی، ۳ میلیارد تومان کمک غیرنقدی و مقدار زیادی زمین اهدا شده که ارزش ریالی آن ۲۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

به گفته امین‌منصور تاکنون ساخت و بازسازی ۲۴۰ مدرسه علمیه برادران و کلیه مدارس علمیه خواهران به انجمن حامیان توسعه مدارس علمیه سفارش داده شد.

وی تاکید کرد: این انجمن، حوزه‌های علمیه ۲۰ استان را در حال بررسی و تحت پوشش دارد و در ۱۲۱ شهرستان فعالیت می‌کند.

مدیرعامل انجمن حامیان توسعه حوزه‌های علمیه ساخت و بازسازی و تجهیز مدارس علمیه مناطق مرزی و محروم را در اولویت فعالیت این انجمن ذکر کرد و افزود: از اواسط سال ۹۲ تاکنون ۷۰ پروژه در دست اجرا قرار گرفته است.
 

کد مطلب 2444434

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