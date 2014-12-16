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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۹

قاسمی:

زائران استان زنجان فردا راهی خانه خدا می‌شوند

زائران استان زنجان فردا راهی خانه خدا می‌شوند

زنجان-مدیر فرودگاه زنجان گفت: از فردا چهارشنبه 26 آذر ، اولین گروه زائران(نیمه دوم سال) حج عمره فرودگاه زنجان عازم خانه خدا می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمی افزود: در هر پرواز 2 کاروان اعزام خواهند شد و هر 5 روز یک پرواز توسط هواپیمایی ماهان صورت می گیرد.

وی ادامه داد: از اسفند ماه نیز زائران استان قزوین نیز به جمع زائران استان زنجان اضافه خواهند شد بطوریکه هر سه روز یک پرواز انجام می‌شود.

قاسمی اعلام کرد: در هر پرواز 230 مسافر به سرزمین وحی اعزام شده و این عملیات تا خرداد ماه سال آینده ادامه دارد.

تصریح کرد: همزمان با بارش برف و باران در این استان، خوشبختانه امکانات لازم و ضروری برای نشست و برخاست هواپیماها وجود دارد و نیروهای امدادی و ایمنی زمینی این فرودگاه در آمادگی کامل به منظور خدمات‌رسانی به مسافران آماده هستند.

کد مطلب 2444436

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