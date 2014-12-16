تور مجازی امامزادگان لرستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی خاکباز پیش از ظهر سه شنبه در همایش وقف و رسانه اظهار داشت: برای اولین بار در کشور تور مجازی امامزادگان استان لرستان در کشور راه اندازی شده است.

وی با اینکه در قالب راه اندازی تور مجازی امامزادگان استان در سایت اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان لینک آن پیش بینی شده است عنوان کرد: با ورود به سایت و این لینک مردم می توانند به صورت مجازی امامزادگان استان را زیارت کنند.

مدیر کل اوقاف امور خیریه لرستان همچنین به اجرای طرح "جی آی اس" در استان اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح تمام موقوفات استان به صورت نقشه ماهواره ای در سیستم سامانه ای اوقاف ثبت و ضبط شده است.

حجت الاسلام خاکباز با بیان اینکه طی سال گذشته ۹۲ وقف انتفاعی و منفعتی استان در سامانه یاد شده ثبت شده است افزود: همچنین طی امسال نیز تا کنون ۷۵ مورد از موقوفات استان در سیستم سامانه ای اوقاف و امور خیریه ثبت شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانه ها در ترویج و توسعه فرهنگ وقف در جامعه اشاره کرد و گفت: رسانه ها ظرفیتهای عظیمی در رابطه با ترویج این فرهنگ هستند و می توانند نقش تاثیر گذاری برای نهادینه کردن فرهنگ وقف داشته باشند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان با تاکید بر ارائه راهکارهای مناسب از سوی رسانه های استان برای ترویج فرهنگ وقف در لرستان بیان داشت: در این راستا تعامل دو سویه باید بین رسانه های استان و همچنین اوقاف و امور خیریه وجود داشته باشد.