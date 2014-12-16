توسعه ایلام نیازمند همفکری تمامی دستگاه های اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار عباسی صبح سه شنبه در همایش توسعه ایلام در هتل زاگرس اظهار داشت: همکاری و همفکری دستگاه‌های متولی امر توسعه استان امری ضروری است.

این مسئول تصریح کرد: این همایش به مناسبت هفته پژوهش و با همکاری استانداری ایلام و دیگر ارگان‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی در ۱۰ محور برگزار می‌شود.

عباسی بیان داشت: این همایش به مناسبت هفته پژوهش در استان ایلام با همکاری دفتر آموزش و پژوهش استانداری و معاونت برنامه‌ریزی استانداری با مشارکت ۵۰ دستگاه دولتی و سایر بخش‌های خصوصی در ایلام برگزار شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام تصریح کرد: باید فاصله بین دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه کم شود و این کار نیز با همکاری صاحب نظران، نخبگان، پژوهشگران، کار‌شناسان در حوزه‌های مختلف صنعت، دانشگاه، آموزش مهارت محور محقق می‌شود.

وی یادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامی نقش مهمی در توسعه عرصه‌های مختلف علمی، پژوهشی، فرهنگی و ... دارد.