آخرین وضعیت «مسلمان» برای انتقال به استقلال یا پرسپولیس

سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت انتقال محسن مسلمان به یکی از دو تیم استقلال یا پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: فعلا مذاکره برای انتقال این بازیکن به باشگاه دیگری را متوقف کردیم و قرار است در نشستی که با یحیی گل محمدی، سرمربی تیم داریم، نقطه نظر نهایی در خصوص انتقال یا ادامه همکاری با این بازیکن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه مسلمان یک فصل و نیم دیگر با ذوب آهن قرارداد دارد، در خصوص اینکه محسن مسلمان در صورت توافق این باشگاه به استقلال می‌رود یا پرسپولیس، این گونه واکنش نشان داد: اگر مسلمان بخواهد به تیم دیگری برود، قطعا جایی خواهد رفت که منافع ذوب‌آهن تامین شود.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اضافه کرد: ملاک ما استقلال، پرسپولیس و یا تیم دیگری نیست، بلکه تنها منافع باشگاه ذوب آهن برای ما مهم است و می‌خواهیم در بازار نقل و انتقالات بهترین اقدامات را جهت بستن تیم انجام دهیم.

آذری با اشاره به اینکه به هیچ باشگاهی تعهدی در این خصوص نداده، ادامه داد: هدف ما تنها این است که با مشورت یحیی گل محمدی، بهترین تصمیم را برای تیم ذوب آهن بگیریم و به شرایط باشگاه‌های دیگر کاری نداریم. باز هم تاکید می‌کنم اگر قرار است مسلمان به تیمی برود، تنها منافع باشگاه را در این انتقال در نظر می‌گیریم نه چیز دیگری.

وی در مورد احتمال جابجایی مسلمان با نیلسون، گفت: این یک شایعه است زیرا ما چهار گلر خوب داریم و در این شرایطی نیاز به جذب دروازه‌بان نداریم. خود پرسپولیس بیشتر از همه به دروازه‌بان نیاز دارد.