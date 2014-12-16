۸۰۰۰ لرستانی در طرح حافظان قرآن ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد عباس زاده پیش از ظهر سه شنبه در همایش وقف و رسانه اظهار داشت: طی امسال بیش از هشت هزار و ۲۰۰ لرستانی در طرح حافظان قرآن کریم ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته نیز هفت هزار نفر در این طرح ثبت نام و شرکت کردند بیان داشت: همچنین طی سال ۹۱ نیز بیش از شش هزار نفر در استان در طرح حافظان قرآن شرکت کردند.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان به تربیت مربیان برای آموزش حافظان قرآن اشاره کرد و گفت: در مجموع بیش از ۲۰۰ مربی که هر کدام از آنها حداقل باید حافظ سه جزء از قرآن کریم باشند طی پنج مرحله آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.

حجت الاسلام عباس زاده به برگزاری محافل انس با قرآن در استان اشاره کرد و گفت: طی امسال بیش از ۱۳ محفل انس با قرآن از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار شده است.

وی همچنین به اجرای طرح غنی سازی اوقاف فراغت دانش آموزان در سطح بقاع متبرکه استان اشاره کرد و گفت: طی امسال بیش از ۱۰ هزار دانش آموز در این طرح شرکت کردند.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان همچنین به سایر برنامه ها و طرحهای این نهاد طی امسال اشاره کرد و گفت: اعزام مبلغ به مناطق محروم و امامزادگان استان، اجرای طرح بصیرت عاشورایی، سوگواره یاس نبوی، همایش بزرگداشت امامزادگان استان و ... از دیگر برنامه های این اداره کل در طول سال بوده است.