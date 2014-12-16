خروج از خطوط قرمز فساد به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش سراسری فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) که صبح امروز با حضور فرماندهان و مسئولین لشکری و کشوری و جمعی از مدیران این قرارگاه در تهران آغاز شد با بیان اینکه خداوند متعال دین و شریعت را به عنوان نسخه درمان کننده انسان ها فرستاده است گفت: مردم هیچگاه درجه دو و سه نیستند و نزد خدا همیشه درجه یک می‌باشند.



وی در ادامه افزود: خارج شدن از خطوط قرمز ممکن است انسان را زودتر به پول و قدرت برساند اما فساد را هم به همراه دارد.

نماینده ولی فقیه در سپاه عاقبت قارون و اموال دارایی‌هایش را به عنوان عبرت و درس آموزی برای همگان دانست.



حجت الاسلام سعیدی یکی از مشخصه‌های عدم عبور از خطوط قرمز را ولایت مداری عنوان و تصریح کرد: پیاده روی در مسیر نجف تا کربلا بسیار سخت است اما ولایت مداری از امام پیشین محسوب می‌شود و اگر این جمعیت سلاح برداشت و به جنگ داعش رفت ولایت مداری از امام زمان(عج) محسوب می‌شود.



وی در پایان با برشمردن مراتب ولایت مداری گفت: اگر همانگونه که حضرت زهرا(س) از حریم ولایت امام علی(ع) دفاع کرد دیگران نیز اینگونه دفاع می‌کردند دختر پیامبر بین در و دیوار قرار نمی‌گرفت.