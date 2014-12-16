دولت و مجلس باید در راستای سلامت جامعه تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی قبل از ظهر سهشنبه در دیدار مدیر عامل سازمان بیمه سلامت که در حرم کریمه اهل بیت(ع) برگزار شد، گفت: در ادیان دیگر کثرت توجه و عنایت به اولیاء دین و متولیان اعتقادی و مذهبی بسیار کم و فراموش شده است.
وی ادامه داد: در اسلام نیز تنها در میان شیعیان این ادب وجود دارد که خودشان را در غم و شادی اهل بیت(ع) شریک میدانند.
امام جمعه قم عنوان کرد: این ادب نسبت به اهل بیت (ع) به برکت ولایت است که با اندیشه و تفکر و تعقل این سرمایه بزرگ را فراهم کردیم.
وی عنوان کرد: همه انبیاء الهی در برابر انسان سازی و تربیت انسانها وقتی با مردم روبرو میشدند برای رفع هرگونه شایعه و شائبه میگفتند که ما مقابل کارهایمان طلب مزد و اجر نمیکنیم.
حجت الاسلام سعیدی در ادامه با بیان اینکه صحت و سلامت سرمایه مهمی است، گفت: اگر بخواهیم جامعهای سالم از لحاظ دینی، فرهنگی و اخلاقی داشته باشیم، باید جامعه از نظر جسمی سالم باشد.
وی افزود: خدمت رسانی به مردم در عرصه اعتقادات، فرهنگ و باورهایشان کاری بس بزرگ است که در اجر دنیوی نمیگنجد.
تولیت آستان مقدس حرم حضرت معصومه (س) گفت: جامعه اسلامی نسبت به امور مردم بیتوجه نیست، امروزه مسئولان نظام و کشور نسبت به همه مردم نوعی احساس وظیفه دارند. در حالی که در خیلی از کشورهای دیگر مردم را به حال خویش رها کردهاند.
وی ادامه داد: این جامعه، جامعه به هم پیوستهای است که از جمله اقدامات مهم در آن توجه به سلامت مردم است و دولت و مجلس باید در این راستا تلاش کنند و تمام اهتمام خویش را به کار بگیرند.
حجت الاسلام سعیدی تصریح کرد: ما با تنگناهایی که دولت با آن روبروست آشنا هستیم و از تلاشهایی که در خارج و داخل کشور علیه نظام انجام میشود آگاهیم، ولی دولت باید در این عرصه کوشش خود را بیشتر کند و مشکلات موجود را برطرف سازد.
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