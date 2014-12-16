دولت و مجلس باید در راستای سلامت جامعه تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر‏، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار مدیر عامل سازمان بیمه سلامت که در حرم کریمه اهل بیت(ع) برگزار شد، گفت: در ادیان دیگر کثرت توجه و عنایت به اولیاء دین و متولیان اعتقادی و مذهبی بسیار کم و فراموش شده است.

وی ادامه داد: در اسلام نیز تنها در میان شیعیان این ادب وجود دارد که خودشان را در غم و شادی اهل بیت(ع) شریک می‌دانند.

امام جمعه قم عنوان کرد: این ادب نسبت به اهل بیت (ع) به برکت ولایت است که با اندیشه و تفکر و تعقل این سرمایه بزرگ را فراهم کردیم.

وی عنوان کرد: همه انبیاء الهی در برابر انسان سازی و تربیت انسان‌ها وقتی با مردم روبرو می‌شدند برای رفع هرگونه شایعه و شائبه می‌گفتند که ما مقابل کار‌هایمان طلب مزد و اجر نمی‌کنیم.

حجت الاسلام سعیدی در ادامه با بیان اینکه صحت و سلامت سرمایه مهمی است، گفت: اگر بخواهیم جامعه‌ای سالم از لحاظ دینی، فرهنگی و اخلاقی داشته باشیم‏، باید جامعه از نظر جسمی سالم باشد.

وی افزود: خدمت رسانی به مردم در عرصه اعتقادات‏، فرهنگ و باور‌هایشان کاری بس بزرگ است که در اجر دنیوی نمی‌گنجد.

تولیت آستان مقدس حرم حضرت معصومه (س) گفت: جامعه اسلامی نسبت به امور مردم بی‌توجه نیست، امروزه مسئولان نظام و کشور نسبت به همه مردم نوعی احساس وظیفه دارند. در حالی که در خیلی از کشورهای دیگر مردم را به حال خویش‌‌ رها کرده‌اند.

وی ادامه داد: این جامعه، جامعه به هم پیوسته‌ای است که از جمله اقدامات مهم در آن توجه به سلامت مردم است و دولت و مجلس باید در این راستا تلاش کنند و تمام اهتمام خویش را به کار بگیرند.

حجت الاسلام سعیدی تصریح کرد: ما با تنگناهایی که دولت با آن روبروست آشنا هستیم و از تلاش‌هایی که در خارج و داخل کشور علیه نظام انجام می‌شود آگاهیم‏‏، ولی دولت باید در این عرصه کوشش خود را بیشتر کند و مشکلات موجود را برطرف سازد.