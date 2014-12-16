۲۴ پروژه بازسازی و مرمت بقاع متبرکه لرستان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ولی زاده پیش از ظهر سه شنبه در همایش وقف و رسانه اظهار داشت: طی امسال ۲۴ پروژه عمرانی بازسازی و مرمت بقاع متبرکه در استان لرستان اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه های عمرانی در مساحت ۱۲ هزار متر مربع اجرایی شده است عنوان کرد: برآوردی که برای اجرای این پروژه ها انجام شده بیش از یک میلیارد تومان است.

معاون بهره برداری و اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان بیان داشت: این پروژه های عمرانی از محل درآمدهای بقاع متبرکه و همچنین مشارکت مردم در استان اجرایی شده است.

ولی زاده با اشاره به اجرای پروژه عمرانی بازسازی و ایجاد زیرساختهای لازم برای بقعه متبرکه امامزاده محمد بن حسن(ع) در شهرستان الیگودرز ادامه داد: برای اجرای این پروژه نیز دو میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی همچنین به احداث یک هتل در درب گنبد شهرستان کوهدشت اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم زیاد زائران کار احداث این هتل آغاز شده و هم اکنون داری پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی است.

معاون بهره برداری و اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان ابراز امیدواری کرد که این هتل تا سال ۹۴ به بهره برداری برسد.