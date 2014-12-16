دو میلیارد برگ اسکناس دو هزار تومانی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: اسکناس 20 هزار ریالی با امضای رییس جمهوری منتشر شد.

اسکناس 20 هزار ریالی که در هفته دولت رونمایی شده بود همزمان با حضور رییس جمهوری در پنجاه و چهارمین مجمع عمومی بانک مرکزی منتشر شد.

حدود دو میلیارد برگ از این اسکناس تولید شده است که 1.5 تا 1.8 میلیارد قطعه آن در سیستم گردش پولی قرار گرفت.

این گزارش در خصوص اینکه چرا بادگیر به عنوان طرح پشت اسکناس 20 هزار ریالی انتخاب شده است، می افزاید: بادگیر از مظاهر تمدن ایرانی محسوب می شود و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تنها خاستگاه این سازه را ایران می دانند و تلاش‌ها برای تکمیل پرونده تاریخچه بادگیر در ایران و ارسال آن به یونسکو جهت ثبت جهانی بادگیر به نام کشورمان ادامه دارد.

لازم به توضیح است، بادگیر یک روش ابداعی ایرانی برای ایجاد فضای خنک در داخل منازل گرم کویری است. این دستگاه تهویه مطبوع، سالیان درازی از روزگاران دور، فضای زندگی مردم ایران قابل تحمل کرده است.

بیشترین تعداد بادگیرها را می توان در دشت های خشک و سوزان کاشان، یزد، جهرم، طبس اروند و کرانه های خلیج فارس مشاهده کرد.

خانه آقازاده یکی از زیباترین خانه های خشتی ایران است که تاریخ بنای آن به دوره قاجار بر می گردد و از خشت، گل و آجر ساخته شده است. این خانه با مساحت 820 مترمربع در سال 1375 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بادگیر دوطبقه این خانه یکی از بادگیرهای اصیل و زیبای ایران محسوب می شود که 18 متر ارتفاع دارد و مساحت آن نیز 18 مترمربع است. این بادگیر به دلیل دوطبقه بودن یکی از بادگیرهای منحصر به فرد به شمار می رود و از نظر اندازه و مساحت نیز یکی از بادگیرهای بزرگ ایران است. کلاه فرنگی این خانه به نحوی طراحی شده که نور آسان تر وارد خانه می شود تا فضای خانه روشن تر جلوه کند.

بیش از 95 درصد بادگیرها یک طبقه هستند ولی این بادگیر دوطبقه بوده و ارتباط بین طبقات آن با 19 دریچه هواست که می تواند تنظیمات هوا را حتی زمانی که هیچ بادی در کویر نمی وزد، انجام دهد.



