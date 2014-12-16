نمایشگاه توانمندی های زنان فارس در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه دستغیب پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه امور بانوان و خانواده، با اشاره به اینکه در این نمایشگاه استان فارس میزبان استان های یزد، کرمان و کهگیلویه و بویر احمد خواهد بود، گفت: نمایشگاه توانمندی های زنان فارس در ایام فجر طی شش روز برگزار می شود.

وی افزود: بهترین دستاوردهای زنان استان در عرصه های پژوهشی، تحقیقی، هنری و... به صورت فردی و سازمانی در این نمایشگاه به نمایش در خواهند آمد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس با بیان اینکه نمایشگاه دارای 100 غرفه است، گفت: در صورتی که غرفه داران قصد نداشته باشند محصولی را در غرفه خود عرضه کنند هیچ پولی بابت غرفه از آن ها دریافت نمی شود و در غیر این صورت نیز تنها مبلغ اندکی از آن ها اخذ می شود.

دستغیب با عنوان اینکه هماهنگی های لازم با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و نمایشگاه بین المللی برای برگزاری نمایشگاه انجام شده است، بیان کرد: مشاوران امور زنان و خانواده ها در دستگاه اجرایی استان باید برای شناسایی زنان توانمند و دعوت از آن ها برای حضور در نمایشگاه همکاری های لازم را داشته باشند.

وی تاکید کرد: دفتر امور بانوان و خانواده استانداری به تنهایی قادر نیست که به موضوع خانواده که بسیار پیچیده و ریشه دار است بپردازد و باید بین سایر دستگاه ها جدی گرفته شود و تک تک افراد، چه زن و چه مرد، نسبت به آن حساس شوند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس گفت: برای اینکه مباحث فرهنگی و خانواده را جدی تر مطرح کنیم، باید با برنامه های آموزشی حساسیت زایی و تفکر هماهنگ ایجاد کرد.

دستغیب با اشاره به اینکه تفاهم نامه های متعددی بین دفتر امور بانوان و خانواده استاندار فارس و دستگاه های استان در حال انعقاد است، اظهار داشت: اولین تفاهم نامه با شرکت آبفا منعقد شده و دومین ارگان نیز نهاد کتابخانه هاست که با توجه به اینکه 90 درصد مخاطبان این نهاد زنان هستند، توجه به آن لازم بود.

وی همچنین از تدوین طرحی آموزشی فرهنگی برای تقویت روحیه همسران جانبازان خبرداد و گفت: سایر ارگان ها می توانند در این طرح همکاری داشته باشند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس یادآور شد: کارگروه امور بانوان و خانواده استانداری که برای آن 14 شورا تعریف شده است زیرمجموعه شورای برنامه ریزی استان با ریاست جناب استاندار است.

دستغیب با بیان اینکه هر طرحی که به این کارگروه مطرح شود در صورت تصویب، به شورای برنامه ریزی منتقل می شود تا در صورت تایید برای اجرای آن از ظرفیت های استان استفاده شود، گفت: تا به حال هیچ دستگاهی اقدام به ارائه طرح به این کارگروه نکرده است.

وی تاکید کرد: استان هایی در زمینه زنان موفق بوده اند که توجه ویژه ای به تشکل های و سمن های این حیطه داشته اند.

اقدامات برای کارآفرینی برای زنان ایثارگر در دست پیگیری است

مشاور امور بانوان و خانواده فرمانداری شیراز نیز در این جلسه با بیان اینکه یکی از مهم ترین و اصلی ترین برنامه هایی که در شیراز در حوزه بانوان انجام شده است، برگزاری گرامیداشت همسران شهدا و ایثارگران با نام "یاوران صبور" بوده است، گفت: هزار بانو در این همایش شرکت کردند و این همایش توانست نتایج و تبعات خوبی را در پی داشته باشد.

فاطمه زارع مهذبیه همچنین از انجام مذاکراتی با سازمان اقتصادی کوثر در رابطه با بحث کارآفرینی زنان ایثارگر خبرداد و افزود: امور مربوط به این موضوع در دست پیگیری است.

وی گفت: برای راه اندازی سه کانون فرهنگی و اجتماعی بانوان در نقاط مستعد، رایزنی هایی شده و افرادی هستند که حاضرند زمین ساخت این کانون ها را در اختیار ما قرار دهند.