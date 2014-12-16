نشست تخصصی مطالعات ميان رشته ای مردان نمكی برگزار می شود

ابوالفضل عالی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: نشست تخصصی مطالعات ميان رشته ای مردان نمكی 26 اذر در سالن روزبه بيمارستان آيت الله موسوي زنجان همزمان با هفته پژوهش برگزار می شود.

وی ادامه داد: مطالعات ميان رشته ای مردان نمكی بسيار گسترده بوده اما در نشست تخصصی فردا مطالعات مرتبط با حوزه پزشكی (انسان شناسی فيزيكي) مورد توجه است.

عالی با بيان اينكه در اين نشست سه سخنران به ارائه نتايج پژوهش های خود در خصوص مردان نمكی خواهند پرداخت افزود: دكتر شكوهی در خصوص نتايج سی تی اسكن مرد نمكی شماره چهار و بازسازی چهره آن، دكتر موسوی مطالعات مربوط به انگل شناسی مردان نمكی و و خانم دكتر احمدی افشار در خصوص مطالعات مربوط به تاثير نمك معدن چهر آباد در بهبود بيماری های تنفسي سخنرانی خواهند داشت.

مسئول امور پژوهشی اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستی و گردشگری استان زنجان ابراز كرد: مطالعات پژوهشی در رابطه با مردان نمكی طی سال های اخير آغاز شده و هر سال نتايج جديد حاصله منعكس می شود.

عالی يادآور شد: همزمان با نشست تخصصی مطالعات ميان رشته ای مردان نمكي، از تنديس دكتر شكوهی كه به سی تی اسكن مرد نمكی شماره چهار و بازسازی چهره آن پرداخته رونمايی خواهد شد.