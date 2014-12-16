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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۶

درباغ عنبران در گفتگو با مهر:

ایده تست دستگاه تراک فرکانسی در راه آهن شمالشرق عملی شد

ایده تست دستگاه تراک فرکانسی در راه آهن شمالشرق عملی شد

شاهرود – مدیر کل راه آهن شمالشرق با بیان اینکه تشخیص خرابی علائم و اقدام بموقع در رفع آن اهمیت بسزایی در ایمنی سیر و حرکت دارد، گفت: در این راستا ایده تست دستگاه تراک فرکانسی عملی شد.

حمید درباغ عنبران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اظهار اینکه خرابی های زیادی در سیستم علائم بوجود می آید که مدت قابل توجهی صرف تشخیص بردها و کارتهای خراب از سالم می شود، افزود: ایده تست دستگاه تراک فرکانسی توسط یکی از پرسنل اداره کل راه آهن شمالشرق عملی شد.

وی افزود: تاکنون ابزار تستی برای تسهیل این امر مهم وجود نداشت و خلا آن در سیستم نگهداری و تعمیرات علائم کاملا مشهود بود.

مدیر کل راه آهن شمالشرق خاطرنشان کرد: طی ارسال ایده یکی از پرسنل این اداره کل به مرکز تحقیقات راه آهن مبنی بر "طراحی و ساخت دستگاه تستر تراک" و تائید توسط گروه تخصصی علائم مرکز تحقیقات و تائید نهایی در شورای عالی تحقیقات راه آهن بعنوان یک پروژه تحقیقاتی مطرح و در این اداره کل اجرا شد.

درباغ عنبران تصریح کرد: این دستگاه توسط شرکت داخلی (آکام صنعت تجهیز) برای اولین بار در راه آهن طراحی و ساخته و نمونه صنعتی آن تحویل این اداره کل شد.

وی در خاتمه ضمن بیان اینکه با کمک این دستگاه کار تشخیص و رفع عیب از سیستم تراک آسان تر و سریعتر انجام می شود اضافه کرد: از انجام سعی و خطا در راستای تشخیص بردهای سالم از معیوب توسط ماموران علائم که قبل از این انجام و باعث افزایش خطا و طولانی شدن خرابی و افزایش هزینه ها و کاهش ایمنی می شد جلوگیری می شود.

کد مطلب 2444534

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