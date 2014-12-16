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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۵

تعطیلی موزه سینما در ایام سوگواری رحلت رسول اکرم (ص)

تعطیلی موزه سینما در ایام سوگواری رحلت رسول اکرم (ص)

موزه سینمای ایران در ایام سوگواری رحلت حضرت رسول اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا(ع) برای عموم خدمات‌دهی نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تالارهای موزه و سالن‌های سینمای موزه سینما از روز شنبه مورخ 29 آذر ماه 1393 تا پایان روز سه شنبه مورخ 2 دی ماه 1393 تعطیل خواهد بود.

موزه سینمای ایران در بخش تالارها و سینماهای موزه به منظور گرامیداشت مقام و منزلت والای پیامبر اکرم (ص) ، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و پاره ای از تغییرات از تاریخ 27 صفر لغایت 30 صفر خدمات خود را برای عموم ارائه نخواهد کرد.

 کل مجموعه فرهنگی موزه سینما از جمله کافی شاپ های موزه سینما تنها در روز یکشنبه 28 صفر برابر با 30  آذرماه تعطیل خواهد بود و در باقی روزها علاقمندان می‌توانند از فضای موزه سینما بجز تالارهای موزه و سالن‌های سینما استفاده کنند.

کد مطلب 2444546

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