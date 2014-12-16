به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین پیروانی در نخستین نشست خبری اش پس از انتصاب به عنوان سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران در خصوص نحوه پذیرش این سمت ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: سه هفته پیش از کمیته فنی توسعه با من تماس گرفتند تا ظرف یک هفته برنامه های خود برای هدایت تیم جوانان را اعلام کنم و سپس قرار شد این برنامه ها در کمیته تصویب و در صورت موافقت هیات رئیسه گزینه مورد نظر انتخاب شود که در نهایت این مسئولیت به من سپرده شد.

وی با بیان اینکه غلامحسین پیروانی به او گفته است اگر سرمربی تیم جوانان شود نعمت است و اگر نشود حکمت، ادامه داد: از روزی که به عنوان سرمربی انتخاب شدم با تمام وجود سعی می کنم که تیم را به خوبی آماده کنم، امیدوارم داشته های ناچیزی که از همکاری با ناصر حجازی، محمد مایلی کهن، غلامحسین مظلومی، محمود یاوری و مهدی مناجاتی به دست آوردم را به تیم جوانان انتقال دهم.

سرمربی جدید تیم جوانان هدایت این تیم را کاری سخت عنوان کرد و افزود: چند روز قبل با علی دوستی مهر تماس گرفتم، کسب اجازه کردم و همچنین از ایشان قول گرفتم که از تجربیاتش استفاده کنم. من معلم هستم و از هر گونه کمکی که بزرگان فوتبال برای موفقیت تیم جوانان به بنده ارائه کنند، استقبال می کنم. امیدوارم با ارتباط نزدیک با مربیان دست به دست هم داده و نتایج خوبی را به دست آوریم.

وی با اشاره به اینکه مهمتر از نتیجه که یک نیاز در فوتبال است، بحث استعدادیابی در رده جوانان است، افزود: تلاش من این است در این مدت بازیکنانی را شناسایی کنم که بتوانند در ۱۰ سال آینده در سطح اول فوتبال ایران بازی کنند. به نظر من فوتبال بر خلاف رشته های دیگر استعداد دارد که باید از یکسو مشکل جذب آنها برطرف شود و از سوی دیگر مربیان با تلفیقی از تجربه و علم به خوبی آنها را پرورش دهند.

پیروانی، حلقه مفقوده در فوتبال کشور را معرفی استعدادها از رده پایه به سطح اول آن دانست و گفت: یکی از دلایل عدم موفقیت تیم های پایه در سال های گذشته این بوده که ما باشگاه های قوی برای شناسایی و رشد استعدادها نداشتیم و متاسفانه بالاجبار فدراسیون فوتبال باشگاه‌داری می کرد.

سرمربی جدید تیم فوتبال جوانان صحبت هایش را اینگونه ادامه داد: چرخه استعدادیابی در این سال ها برعکس شده بود، زیرا فدراسیون با دعوت از بازیکنان مستعد و برگزاری اردوی درازمدت نفرات مطرح را انتخاب می کرد و مربیان پایه با حضور در اردوهای تیم‌های ملی این بازیکنان را به باشگاه های خود می برد در صورتی که باید قضیه برعکس باشد و بازیکنان در باشگاه ها پرورش یافته تا مربیان تیم ملی با مشاهده عملکردشان در مسابقات آنها را انتخاب کنند.

وی همچنین اضافه کرد: البته ما باشگاه های سازنده خوبی هم داریم، ولی باید این مساله در سراسر کشور جنبه علنی‌تری پیدا کرده و استعدادها در باشگاه ها شناسایی و به تیم های فعلی معرفی شوند.

پیروانی افزود: به عقیده من، یک بازی بهتر از ۱۰۰ جلسه تمرین است و وقتی بازیکن در مسابقات باشگاهی و یا دیدارهای تدارکاتی به میدان می رود، شرایط مسابقه را درک کرده و همین مساله برایش مهمتر از برگزاری تمرینات متوالی است، قطعا اگر استعدادها در باشگاه ها پرورش یابند، در آینده در بحث انتخاب نفرات مشکلی نخواهیم داشت.

سرمربی جدید تیم فوتبال جوانان در ادامه در خصوص انتخاب دستیاران خود نیز گفت: بنده، وظیفه داشتم نفرات مورد نظر را برای تایید به کمیته فنی اعلام کنم که در این رابطه نناد نیکولیچ، کوروش برمک، و مهدی حیدری به عنوان دستیاران دکتر خسرو حمزه در بخش ارتقاء مهارت های کوهی و ذهنی انتخاب شدند و ۲ بدنساز را به فدراسیون معرفی کردیم که در اردوهای بعدی نفر منتخب به جمع نفرات کادر فنی اضافه می شوند.

وی در خصوص اینکه آیا ممکن است از مهدی مهدوی‌کیا در ترکیب تیم استفاده کند، یادآور شد: آقای مهدوی‌کیا از مفاخر فوتبال ایران است و من با عنوان معلم با هر فردی که بتواند به موفقیت تیم جوانان کمک کند، همکاری کاملی می کنم، چه بهتر که آن فرد، شخصی مانند مهدوی‌کیا باشد.

پیروانی دیدار با نوجوانان ایتالیا را مسابقه ای برای شناخت و انتخاب بهتر نفرات تیمش دانست و خاطر نشان کرد: هر چند در بازی محلی هم، همه دوست دارند پیروز شوند و به همین دلیل نتیجه بازی با ایتالیا برای ما مهم است، اما حداکثر تلاش‌مان را می کنیم که در این بازی بتوانیم شناخت بهتری از نفرات تیم بدست آوریم.

سرمربی جدید تیم فوتبال جوانان در خصوص برنامه های استعدادیابی این تیم هم اینگونه اظهارنظر کرد: ما ۵ کانال ورودی داریم و بازیکنانی که متولد دو ماه آخر سال ۷۵ باشند را می توانیم در اردوها مورد ارزیابی قرار دهیم. در مرحله نخست نفراتی که در تیم نوجوانان قبلی و زیر نظر قنبرپور فعالیت می کردند را زیر نظر می گیریم، سپس نظارت بر لیگ های جوانان کشور مدنظرمان خواهد بود. در نهایت بازیکنان جوانی که در تیم های لیگ برتری دست اولی و دست دومی کار می کنند، با تعامل خوبی که با مربیان داریم، به اردوها دعوت می شوند. در نهایت هم بازیکنان شاخص ایرانی خارج کشور مورد ارزیابی قرار می گیرند و اگر سطح آنها بالاتر از بازیکنان شاغل در ایران بود، دعوت می‌شوند و اگر از لحاظ فنی مساوی با نفرات داخلی باشند، اولویت‌مان بازیکنان داخل کشور است.

وی در مورد زمان اندکی که این تیم برای آماده سازی دارد و اینکه ممکن است بازوهای استعدادیابی این زمان را بیشتر از بین ببرد، اینگونه توضیح داد: با برنامه ریزی که انجام دادیم، قرار است هر استان ۴ تیم منتخب تشکیل داده که هر کدام دو بازی با همدیگر انجام می دهند و ما آنها را مورد ارزیابی قرار می دهیم. تمام تلاشمان این است که تا آخر سال ۷۰- ۸۰ درصد ترکیب اصلی را انتخاب کرده و پس از آن در سال جدید با اتمام اردوهای استعدادیابی اردوهای آماده‌سازی را آغاز کنیم.

پیروانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص نحوه همکاری اش با کارلوس کی‌روش هم اظهار کرد: در اواخر همکاری گذشته ام با تیم امید با ایشان ارتباط داشتیم، کی‌روش چهره شناخته شده ای در فوتبال دنیا مخصوصا رده جوانان است و اگر شرایطی فراهم شود مانند کتابی تجربیات ایشان را باز کرده و ورق می زنم.

سرمربی جدید تیم فوتبال جوانان همچنین گفت: من با همکاران ایشان و خصوصا آقایان خان‌بان و آقاجانیان ارتباط خوبی دارم و حداکثر استفاده را از این تعامل دارم مطمئنا بعد از پایان جام ملت های آسیا که آقای کی‌روش فراغت بیشتری داشتند می توان از تجربیات ایشان استفاده کرد که این موضوع به سود شخص پیروانی، تیم جوانان و فوتبال ایران است.