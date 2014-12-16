سجاد مرادی که امروز سه شنبه از سوی کمیته انضباطی فدراسیون دوومیدانی یکسال محروم شد، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این رای گفت: واقعا خنده دار است که مرا یک سال محروم کرده اند. این رای را قبول ندارم و حتما اعتراض می کنم. امروز هم کار داشتم و به جلسه انضباطی نرقتم.

وی افزود: من هیچ حرف دروغی نزده‌ام. تمام ادعاهایم راجع به رئیس فدراسیون درست بوده است. اسناد مالی ام را نیز قبلا به فدراسیون ارائه کرده بودم و نیازی نبود در جلسه امروز حضور پیدا کنم. داوری زور می زند تا در فدراسیون بماند و کسی که باید محروم شود وی است نه من. آقای داوری این یک سال هم تمام می شود و این فدراسیون است که مرا از دست داد نه من آنها را.

کاپیتان تیم ملی ادامه داد: رئیس فدراسیونی که باعث افت دوومیدانی شده است نمی تواند مرا محروم کند. مطمئن باشید از طریق قانونی پیگیری می کنم تا به حق خودم برسم. من از طریق وزارت ورزش و مجلس این کار را پی خواهم گرفت.

مرادی در پاسخ به این سوال که آیا انتظار چنین محرومیتی را داشته است، گفت: برایم مهم نیست چه تصمیمی گرفته اند. من نگران این که محروم شده ام نیستم بلکه دوومیدانی باید نگران باشد که مرا از دست داده است. آنها سه مدال را از دست داده اند. بقیه ورزشکاران هم وقتی می بینند با سجاد مرادی اینگونه رفتار شده است نسبت به آینده خود اطمینانی نخواهند داشت.

دونده دوهای نیمه استقامت ایران تاکید کرد: رئیس فدراسیونی که هیچ کاری برای این فدراسیون انجام نداده است نمی تواند مرا محروم کند. او نه تنها کاری نکرده که باعث افت دوومیدانی ایران شده است. من مطمئن هستم آنهایی که مرا می شناسند کاملا می دانند که این رئیس فدراسیون نمی تواند کاری برای دوومیدانی ایران پیش ببرد.

وی در پاسخ به اینکه نگران دوری یکساله از میادین رسمی نیست، عنوان کرد: اصلا برایم مهم نیست. وقتی ورزشکاری را با این همه افتخار به راحتی محروم می کنند و به خاطر حرفهایی که زده ام کنار می گذارند دیگر مهم نیست که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: من از مسئولین و شخص رئیس جمهور می پرسم آیا این پاسخ ورزشکاری است که 15 سال مدال گرفته است. من در تمام این سال ها برای افتخار دوومیدانی تلاش کرده‌ام و برای آقایان متاسفم که چنین رفتاری داشتند.