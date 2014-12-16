2 دستاورد مهم دفاعي در هفته پژوهش رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با 25 آذر روز پژوهش، جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي مالك اشتر با حضور سردار حسين دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با معرفي دو دستاورد برتر سال 1393 این دانشگاه شامل کسب دانش فنی و ساخت تجهیزات توليد پيش آغشته هاي نظامي و سايت فضاي باز اندازه گيري سطح مقطع راداري برگزار شد.

سردار دهقان در مراسم افتتاح اين دو دستاورد مهم دفاعي، فعالیت های پژوهش محور و تحقيقاتي را از راهبردهاي اصلي صنايع دفاعي وابسته به وزارت دفاع ذكر كرد و گفت: امروز دانشگاه صنعتي مالك اشتر بعنوان قطب اقدامات پژوهشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي نقش منحصر بفردي را در بومي سازي صنايع دفاعي كشور دارد.

وزير دفاع با اشاره به دو دستاورد جديد دانشگاه صنعتي مالك اشتر وزارت دفاع گفت: ساخت پيش آغشته هاي مورد نياز در صنايع هوافضا مثل بدنه موشك ها و ملخ بالگرد و سايت فضاي باز اندازه گيري سطح مقطع راداري كه اهداف مهمي را در حوزه پدافند هوايي محقق ساخته است، گام بلندي در تامين زير ساخت هاي مورد نياز در حوزه هاي هوافضا و پدافند هوايي به شمار مي رود.

سردار دهقان در تشريح خط توليد نيمه صنعتي پيش آغشته هاي نظامي اظهارداشت : به طور كلي پيش آغشته ها شامل پارچه هاي بافته شده يك جهته، دو جهته و سه جهته و يا بافته نشده از الياف شيشه، كربن و كولار هستند كه از قبل به رزين حاوي سيستم پخت و ديگر اجزاي مورد نياز، آغشته شده اند كه علاوه بر صنايع هوافضا در صنايع ساخت توربين بادي و مخازن تحت فشار نيز كاربرد دارند.

وزير دفاع، دورريزكمترمواد، تميزي و سهولت استفاده از آن، افزايش سرعت و دقت فرايند ساخت و همگوني كيفيت محصول و توليد محصولات با خواص فيزيكي، مكانيكي و ديناميكي مطلوب با قيمت تمام شده پايين را از مزيت هاي محصولات اين خط توليدي ذكر كرد.

وي همچنين در خصوص سايت فضاي باز اندازه گيري سطح مقطع راداري گفت: با طراحي و ساخت اين سايت قادر خواهيم بود به اهدافي همچون طراحي و ساخت ادوات، و سامانه هاي رادار گريز پيشرفته، اندازه گيري سطح مقطع راداري باز سامانه هاي موجود در ميدان دور هوايي، موشكي، زميني و دريايي به صورت ديناميكي و پالسي، استخراج تصوير راداري اهداف و تعيين اثر شرايط محيطي مثل باد، باران، مه و امواج دريايي ميزان سطح مقطع راداري را پوشش دهیم.

وزير دفاع با قدر داني از فعاليت هاي علمي - پژوهشي و تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان دانشگاه صنعتي مالك اشتر بر گسترش و تعمیق همه جانبه اين روند تاكيد كرد و افزود: اين دانشگاه مي تواند با سرمايه هاي ارزشمندي كه در اختيار دارد نقش مهمي در تحقق اقتصاد مقاومتي و بي اثر ساختن تحريم ها با تكيه بر توانمندي هاي بومي داشته باشد.

گفتني است در پايان اين جشنواره از واحد دانشگاهي برتر، نشريات برتر، پروژه پژوهشي برتر، نخبه وظيفه برتر پژوهشي، مدير برتر پژوهشي و دانشجوي برتر پژوهشي با اهدا لوح سپاس از سوي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تقدير به عمل آمد.