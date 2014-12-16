به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز سلول درمانی و پزشکی ترمیمی جمعیت هلال احمر امروز با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر محمد فرهادی با هدف ارائه خدمات درمانی به همه بیماران با کمترین هزینه و بهترین کیفیت افتتاح شد.

دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در مراسم افتتاح این مرکز گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری از همه پروژه هایی که درآینده منجر به توسعه تجاری سازی و درمان بیماری ها در کشور شوند، حمایت می کند.

وی با اشاره به اینکه محصول تجاری پروژه های مغز دانشی ممکن است پس از۱۰ تا ۱۵سال به ثمر برسد اظهار کرد: ستاد توسعه سلول های بنیادی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از توسعه دانش مربوط به این سلول ها در همه حوزه ها به منظور دستیابی به پزشکی مدرن حمایت می کند.

وی تأکید کرد: معاونت علمی ریاست جمهوری وظیفه خود می داند تا از پروژه های مغزی دانشی حمایت کرده و در این زمینه سرمایه گزاری های لازم را نیز داشته باشد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه باید شیرینی درمان با تکنولوژی های جدید را به کام مردم نشاند اظهار کرد: حق مردم ما است که مشکلات درمانی آن ها با فکر، دانش، سرمایه گزاری، توسعه درمانی و تجاری سازی برطرف شود.