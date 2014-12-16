محور خرم آباد - نورآباد مسدود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سيد محمودرضا حسيني در این رابطه اظهار داشت: حد فاصل كيلومتر ۷۰۰+۶۰ تا ۸۰۰ +۶۱ محور خرم آباد -نورآباد در استان لرستان چهارشنبه سوم دي ماه ۹۳ مسدود می شود.

وی ادامه داد: این محور در حد فاصل یاد شده از ساعت ۱۰صبح تا ۱۴ بعد ازظهر به علت عمليات راهسازي و ريزش برداري مسدود خواهد شد.

رييس پليس راه استان لرستان یادآور شد: تردد در محور خرم آباد - نورآباد فاقد هرگونه مسير جايگزين است و انتظار می رود رانندگان برنامه سفر خود را به گونه ای تنظیم کنند که با مشکل مواجه نشوند.