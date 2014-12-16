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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۲۹

سرهنگ حسینی خبر داد:

محور خرم آباد - نورآباد مسدود می شود

محور خرم آباد - نورآباد مسدود می شود

خرم آباد - رئيس پليس راه استان لرستان از مسدود شدن محور خرم آباد - نورآباد به علت عمليات راهسازي خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سيد محمودرضا حسيني در این رابطه اظهار داشت: حد فاصل كيلومتر ۷۰۰+۶۰ تا ۸۰۰ +۶۱ محور خرم آباد -نورآباد در استان لرستان چهارشنبه سوم دي ماه ۹۳ مسدود می شود.

وی ادامه داد: این محور در حد فاصل یاد شده از ساعت ۱۰صبح تا ۱۴ بعد ازظهر به علت عمليات راهسازي و ريزش برداري مسدود خواهد شد.

رييس پليس راه استان لرستان یادآور شد: تردد در محور خرم آباد - نورآباد فاقد هرگونه مسير جايگزين است و انتظار می رود رانندگان برنامه سفر خود را به گونه ای تنظیم کنند که با مشکل مواجه نشوند.

کد مطلب 2444602

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