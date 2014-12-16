دانشگاه ها بودجه كافی برای كار پژوهشی در اختيار ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید محمدزاده ظهر سه شنبه در سیزدهمین جشنواره علمی دانشجویان ممتاز مازندران که در دانشگاه علم و فناوری مازندران برگزار شد، افزود: یك صدم بودجه های ما به پژوهش و تحقیق اختصاص نمی یابد كه باید در این زمینه اعتبار مناسبی به تحقیقات و پژوهش در دانشگاه اختصاص یابد.

وی اظهار داشت: ایران اسلامی در بسیاری از موارد در فن آوری و نوآوری و مسائل علمی سرآمد است كه باید استعدادهای مختلف شناسایی شود و در زمینه شكوفایی آن تلاش همه جانبه انجام شود.

محمدزاده با بیان اینكه امروزه دانشگاه باید معدن پژوهش و نوآوری و تولیدات در زمینه های مختلف باشد و تنها به درس و ارائه مسائل تئوری خلاصه نشود خاطر نشان كرد: تنها بخشی از اعتبارات سال به امر پژوهش اختصاص دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه ما به خام فروشی عادت كرده ایم و جایگاه خود را فراموش كرده ایم و همواره نگران تحریم هستیم كه نباید چنین باشد و باید داشته های خود را افزایش داده و در تولیدات علمی و فن آوری و تحقیقات در صدر باشیم.

رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران دانشگاه های ما تنها دانشگاهی برای تحصیل هستند كه باید از این مرحله عبور كرده و به پژوهش محوری در دانشگاه برسیم و بخشی از بودجه ها را به این امر اختصاص دهیم.

محمدزاده افزود: متاسفانه اكنون خروجی مقالات و پایان نامه های ما تنها به یك سی دی خلاصه شده و بهره برداری درستی از آن نمی شود كه این مسئله یعنی اینكه عملا" خود و معایب علمی خود را پنهان می كنیم كه نباید چنین باشد چرا كه مقام دوم تولیدات مقالات علمی را در دنیا برخورداریم و باید در این زمینه و در تحقیقات و پژوهش تلاش كنیم.

وی گفت: باید بسیج دانشجویی برای حمایت با تمام توان وارد شود چرا كه قشر دانشجوی بسیجی نیازمند حمایت است تا دانشجویان نخبه و ممتاز بسیجی ما همچون جشنواره خوارزمی در جشنواره بسیج افتخار آفرینی كنند و این جشنواره نیز در حد جشنواره خوارزمی شود و افتخار آفرینی ایجاد شود.

وی افزود: متاسفانه اكنون برخی از موضوعات پایان نامه ها و تحقیقات كاربردی نیست و تنها كاغذی است كه باید در این زمینه ایده ارائه شود و با حمایت از نخبگان در جهت نوآوری تلاش شود.