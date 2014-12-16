افزایش سهم جابجایی ریلی کالا در بندرشهید رجایی به ۱۰ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اصل سعیدپور ضمن اعلام اینکه منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به ۲۲ کشور جهان از طریق ریل دسترسی دارد پیش بینی کرد: سهم حمل و نقل ریلی انواع کالاها در این بندر از پنج درصد به بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت.

سعیدپور خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، دو میلیون و ۳۸۵ هزار تن کالا از طریق خطوط ریل در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از حمل کالاهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی در بندر شهید رجایی از طریق ۵۴ کیلومتر خط ریل (با احتساب ریل جرثقیل) در این بندر انجام می شود، افزود: این کالاها طی سال جاری از طریق بیش از ۴۲ هزار واگن راه آهن جابجا شد.

به گفته سعیدی پور، جابجایی هر تن کالای ترانزیتی در این بندر ۲۰۰ دلار ارز آوری برای کشور به همراه دارد و برای بیش از یک هزار نفر نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

معاون عملیات بندری و منطقه ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از اتصال ریلی بندر شهید رجایی به ۲۲ کشور جهان خبر داد و گفت: هم اکنون اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان دسترسی آسان به شبکه ریلی در تمام ۲۴۰۰ هکتار محوطه فعلی بندر را در برنامه آتی خود دارد.

وی مواد معدنی، فله مایع، کانتینر، پنبه، مازوت، کود و شمش آلومنیوم را از جمله مهمترین کالاهایی دانست که در بندر شهید رجایی از طریق ریل به کشورهای آسیای میانه، چین و جنوب شرق آسیا و کشورهای های اروپایی حمل می شود.

سعیدی پور به ساخت بزرگترین پایانه ریلی کانتینری بنادر کشور در این بندر اشاره کرد و افزود: محوطه سیلوی غلات با دسترسی ریلی و یک ترمینال ریلی نفتی با شش کیلومتر خط ریلی نیز تا سال ۹۵ به بهره برداری می رسند.

معاون عملیات بندری و منطقه ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن بیان این مطلب که طبق برآوردها سهم حمل و نقل ریلی کالا در این بندر از پنج درصد به بیش از ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت، گفت: برخی کشورهای رقیب در منطقه خلیج فارس امکانات ریلی ندارند و درعرصه رقابت منطقه ای، اهمیت برخورداری از خطوط ریل نمایان تر است.

وی افزایش دسترسی و اتصال شرکت های خصوصی این بندر به شبکه سراسری راه آهن را از مهم ترین دلایل توسعه حمل و نقل چندوجهی در بزرگترین بندر تجاری کشور اعلام کرد.

سعیدی پور در پایان یادآور شد: کاهش هزینه سوخت به میزان حداقل یک ششم حمل ونقل زمینی، به حداقل رسیدن تصادفات جاده ای و کاهش زمان حمل از دلایل بازار پسندی جابجایی کالا از طریق شبکه ریلی است.