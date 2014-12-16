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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۱

رییس کل بانک مرکزی:

سپاه در حوزه اقتصادی می‌تواند منشا اثرات خوبی باشد

سپاه در حوزه اقتصادی می‌تواند منشا اثرات خوبی باشد

رییس کل بانک مرکزی گفت: قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) در حوزه سازندگی و رشد اقتصادی می‌تواند منشا اثرات خوبی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در همایش سراسری فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) که صبح امروز با حضور فرماندهان و مسئولین لشکری و کشوری و جمعی از مدیران این قرارگاه در تهران آغاز شد با ارائه گزارشی از روند اقدامات بانک مرکزی در راستای رونق بخشی و ساماندهی نظام پولی و بانکی گفت: استفاده مطلوب و بهینه از منابع محدود در شرایط کنون می تواند تاثیر گذار باشد.

وی افزود: نظام بانکی کشور می بایست در خدمت فعالیت‌های اقتصادی مثبت مردم باشد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به توان فنی و مهندسی و پتانسیل‌های قوی مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) تاکید کرد: قرارگاه در حوزه سازندگی و رشد اقتصادی می‌تواند منشا اثرات خوبی باشد.

کد مطلب 2444616

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