به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در همایش سراسری فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) که صبح امروز با حضور فرماندهان و مسئولین لشکری و کشوری و جمعی از مدیران این قرارگاه در تهران آغاز شد با ارائه گزارشی از روند اقدامات بانک مرکزی در راستای رونق بخشی و ساماندهی نظام پولی و بانکی گفت: استفاده مطلوب و بهینه از منابع محدود در شرایط کنون می تواند تاثیر گذار باشد.



وی افزود: نظام بانکی کشور می بایست در خدمت فعالیت‌های اقتصادی مثبت مردم باشد.



رییس کل بانک مرکزی با اشاره به توان فنی و مهندسی و پتانسیل‌های قوی مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) تاکید کرد: قرارگاه در حوزه سازندگی و رشد اقتصادی می‌تواند منشا اثرات خوبی باشد.