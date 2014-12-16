به گزارش خبرنگار مهر، محمد دیمه ور صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سالن مطهری اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با اعلام این مطلب که بالغ بر ۷۰۰ هزار دانش‌آموز مقطع ابتدایی در ۵۲ هزار کلاس تحصیل می کنند، به وجود ۶۷ درصدی مدارس کشور در روستاها اشاره داشت و گفت: تنها ۳۰ درصد از دانش‌آموزان کشور در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.

وی تصریح کرد: نزدیک به۷۰ درصد دانش‌آموزان کشور در حدود ۳۳ درصد مدارس کشور که در مناطق شهری واقع اند، تحصیل می‌کنند.

نظام ارزشیابی توصیفی معلمان ابتدایی بازنگری می شود

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات انجام شده براي ساماندهي نيروي انساني در كشور گفت: با توجه به توزيع نامتوازن نيروي انساني در برخي شهرستان هاي كشور، در برخي مناطق با كمبود نيرو مواجه هستيم که اقدامات مناسبي نيز براي رفع اين مشكل در حال انجام است.

دیمه ور با بيان اينكه كتاب هاي درسي بر اساس اهداف آموزشي و منبطق بر محتواي آموزشي و منابع اصلي تدريس هستند، عنوان كرد: آنچه از سوي موسسات مختلف با عنوان كتاب هاي كمك درسي به ظاهر براي آموزش و با هدف تجارت و فعاليت هاي اقتصادي ارائه مي شود قابل تاييد نيست و فعاليت هاي مكمل بر اساس و منطبق با منابع اصلي دروس در گروه هاي آموزشي داخل سازمان و با خلاقيت معلمان ظرفيت سازي مي شود.

وي با بیان اینکه معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش هم‌اکنون در حال بازنگری نظام ارزشیابی توصیفی در دوره‌های ابتدایی است ادامه داد: باید در این نظام ارزشیابی، بازنگری صورت پذیرد.

محیط آموزشی برای دانش‌آموزان ابتدایی پویاتر می‌شود

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آثار بازنگری در نظام ارزشیابی توصیفی در دوره‌های آموزش ابتدایی خاطرنشان کرد: پس از بازنگری و اجرای آیین‌نامه جدید، فعالیت معلمان اثربخش‌تر و محیط آموزشی برای دانش‌آموزان پویاتر می‌شود.

دیمه‌ور تصریح کرد: در آیین‌نامه جدید نظام ارزشیابی توصیفی همراهی بیشتر خانواده را در امر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان شاهد خواهیم بود.

وی از تفکیک دانش آموزان کلاس های چندپایه، دوره ابتدایی کشور خبر داد و گفت: این دانش آموزان به دو دوره سه ساله اول و سه ساله دوم تقسیم می شوند.

۱۰ درصد دانش آموزان پایه ابتدایی جداسازی شدند

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش افزود: در حال حاضر ۱۰ درصد دانش آموزان پایه ابتدایی جداسازی شدند ولی این روند جداسازی از سال تحصیلی آینده شتاب بیشتری می گیرد.

دیمه ور افزود: حداکثر تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس چند پایه ۱۵ نفر پیش‌بینی شده است و برای افزایش کیفیت آموزشی در کلاس‌های چند پایه به ازای دانش‌آموزان بیش از این تعداد در این کلاس‌ها با در نظر گرفتن حق‌التدریس برای معلمان آن، کیفیت آموزشی و تعداد ساعات آموزشی افزایش خواهد یافت.

وی همچنین اظهار داشت: اگر چه دانش آموزان و خانواده ها به شرایط فعلی عادت کرده اند اما به ناچار برخی مدارس دو شیفته خواهند شد.

تراکم بالای دانش آموز باعث مشکلات مدیریتی می شود

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: تلاش ما بر این است که کلاس ها در شیفت صبح برگزار شود اما در برخی مناطق تراکم دانش آموزان به حدی است که یک شیفته بودن به روند آموزش و تربیت دانش آموزان صدمه وارد می کند از این رو دانش آموزان این مدارس در دو نوبت صبح و عصر تحصیل خواهند کرد.

دیمه‌ور در خاتمه ادامه داد: تراکم بالای دانش آموز علاوه بر مشکلات مدیریتی در کیفیت آموزش نیز تاثیر سویی دارد لذا چاره ای جز شیفت بندی وجود ندارد چرا که زیان آن بیش از هر چیز متوجه دانش آموزان خواهد شد.